Karol G buscó a Shakira para realizar una colaboración, pero fue rechazada

Reconocida como una de las máximas exponentes del género urbano, Karol G vive ahora uno de los mejores momentos de su carrera y no ha dejado de cosechar éxitos llegando a colaborar con grandes artistas de la industria, sin embargo, confesó que con Shakira no lo ha podido lograr.

Karol reveló cómo fue la ocasión que le pidió a la ex de Gerard Piqué realizar un dueto, pero recibió un ‘No’ como respuesta a su invitación.

Fue en declaraciones para el canal de YouTube ‘MoluscoTV’ donde ‘La Bichota’ dijo que sentía admiración por su compatriota y que intentó ofrecerle cantar con ella el tema ‘Punto G’ para su segundo álbum, dado que era mencionada en la letra.

En ese sentido, Karol G recordó que no tuvo temor cuando buscó a Shakira: “¿Qué era lo peor que podía pasar? Que me dijeran que no, y eso pasó”, mencionó.

“No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil”, agregó.

No obstante, aclaró que nunca dijo que hubiera sido la misma intérprete de ´Waka waka´ quien le dio el ‘No’ en aquel momento. Lo que sucedió fue que ​​no logró hablar con ella directamente y que le mostró la canción a “lo más cercano” que pudieron llegar de su equipo, quienes fueron los que no aceptaron la propuesta.

“Yo nunca dije ‘se la mandé a Shakira y ella me dijo que no quiere cantar conmigo’. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, explicó.

Aún así no se dará por vencida: “Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, comentó la ex de Anuel AA asegurando que no estaba molesta, ni tenía sentimientos negativos en contra de Shakira.

Y como prueba de que su relación fluye cordialmente, es que la intérprete de ‘200 copas’ le rindió un tributo a la barranquillera en medio de su presentación en el Coachella Festival 2022, algo que Shakira agradeció públicamente.

“Orgullosa de ti Karol G en Coachella. Gracias por el cariño. ¡Felicidades y sigue volando alto!”, escribió en su perfil de Twitter.

Orgullosa de ti @karolg en Coachella!! Gracias por el cariño! Felicidades y sigue volando alto!!!❣️ pic.twitter.com/62dQPOJiYb— Shakira (@shakira) April 18, 2022

