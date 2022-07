Reportan 44 personas desaparecidas y más de 100 casas dañadas tras las inundaciones en Virginia

Las autoridades en el suroeste de Virginia informaron que decenas de personas están desaparecidas y que al menos 100 casas resultaron dañadas después de que las fuertes lluvias causaran inundaciones devastadoras en el condado rural de Buchanan.

Los socorristas, incluidos los equipos de rescate de agua rápida, de todo el suroeste y el centro de Virginia se dirigieron al área cuando los niveles de agua aumentaron durante la noche y la madrugada del miércoles.

🚨#BREAKING: 40 people missing after significant flooding overnight in Virginia.



📌#Buchanan | #Virginia



Right now emergency crews are searching for 40 people that are unaccounted for in Buchanan Virginia, after a severe storm struck the area, bringing heavy rain and flooding pic.twitter.com/7LMh714klI — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 13, 2022

El martes, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Charleston, Virginia Occidental, emitió una advertencia de inundación repentina que duró hasta la madrugada del miércoles en partes de Virginia Occidental y Virginia y también advirtió sobre tormentas eléctricas severas en el área.

El gobernador Glenn Younkin declaró el estado de emergencia el miércoles para responder a las graves inundaciones.

Flash Flood Warning including Welch WV, Gilbert Creek WV and Grundy VA until 12:30 AM EDT pic.twitter.com/yfidw3FFXn — NWS Charleston, WV (@NWSCharlestonWV) July 13, 2022

No se han reportado muertes como resultado de las inundaciones, dijo el jefe de la oficina del alguacil del condado de Buchanan, Eric Breeding, en una conferencia de prensa el miércoles.

Las autoridades estaban investigando informes de 44 personas desaparecidas, dijo la oficina del alguacil más tarde ese mismo día.

“Esto no significa que la persona está desaparecida, significa que estamos tratando de localizar a la persona y verificar su bienestar”, dijo la oficina del alguacil en una publicación en las redes sociales.

Billy Chrimes, especialista en búsqueda y rescate del Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia, dijo que la tormenta causó “inundaciones significativas” y daños a “más de 100” hogares. Cientos de hogares también se quedaron sin electricidad el miércoles en el condado de Buchanan, según poweroutage.us.

Officials in southwestern Virginia say dozens of people have been reported missing and likely over 100 homes were damaged after heavy rains caused devastating flooding in rural Buchanan County.https://t.co/oqlsWWTMHE— USA TODAY (@USATODAY) July 13, 2022

Las cuadrillas continuaron inspeccionando los daños el miércoles, dijo Chrimes, y agregó que los deslizamientos de tierra y las condiciones de las carreteras estaban creando obstáculos para los 18 equipos de búsqueda y rescate que respondieron a las inundaciones.

Varias carreteras en el área fueron cerradas debido a las inundaciones, agregó Breeding, e instó a los residentes a evitar conducir a menos que sea absolutamente necesario. Se instaló un centro de reunificación familiar y un refugio de emergencia en una escuela primaria y secundaria local, dijo. Crews are out assessing damages following heavy rains in Buchanan County overnight. Pay close attention to signs warning of road closures due to high water and pay close attention to workers assessing flooded areas. Do not cross high-water areas. pic.twitter.com/1SE4SbNDZ1— VDOT Bristol (@VaDOTBristol) July 13, 2022

“Les pedimos a todos que oren por esta área”, dijo Breeding. “Oremos por los afectados por esta inundación”.

Youngkin dijo en un comunicado de Twitter que estaba “profundamente entristecido” por las inundaciones en el condado de Buchanan. I am deeply saddened at the devastating news of flooding in Buchanan County. We are making every resource available to help those impacted. While rescue and recovery operations continue, please join me in prayer as we lift up our fellow Virginians impacted by this tragedy. https://t.co/XWc4UrOSn0— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) July 13, 2022

“Estamos poniendo a disposición todos los recursos para ayudar a los afectados”, dijo. “Mientras continúan las operaciones de rescate y recuperación, únase a mí en oración mientras apoyamos a nuestros compañeros virginianos afectados por esta tragedia”.

La inundación se produce menos de un año después de que el condado de Buchanan sufriera graves daños por inundaciones cuando los restos de un huracán azotaron la zona en agosto de 2021, arrastrando casas y dejando una persona muerta.

También lee:

· ¿Cómo nos afecta el cambio climático durante el verano?

· Tres hombres desparecieron luego de intentar salvar a un niño que se ahogaba en un río de Sacramento, California

· Bisonte cornea a mujer de 71 años de Pensilvania en Yellowstone; es el segundo ataque en tres días