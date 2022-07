Amber Rose, expareja de Kanye West, reacciona por fin al divorcio del cantante con Kim Kardashian

Amber Rose, la modelo que durante dos años se presentaba como la flamante novia de Kanye West, ha guardado un prudente silencio desde que el rapero y su ya exmujer, Kim Kardashian, confirmaran públicamente su separación en febrero del año pasado.

La también activista y tertuliana ha reconocido ahora que nunca prestó demasiada atención a las informaciones que trascendieron en su momento sobre los problemas maritales de la ya expareja. Sin embargo, la noticia de su ruptura no la sorprendió demasiado, como ha explicado ella misma a su paso por el podcast ‘It’s Tricky’ del medio TMZ.

“Nunca pensé demasiado en ello, yo estaba feliz haciendo mis cosas. Pero cuando se divorciaron, me quedé un poco como ‘Mmmm’. No me sorprendió. Y ella parece muy feliz ahora con Pete Davidson“, ha confesado tras asegurar que siempre ha deseado lo mejor al que fuera su novio entre los años 2008 y 2010.

“Siempre les deseé lo mejor, nunca esperé que las cosas les fueran mal o que se divorciaran“, ha aclarado sobre la ya extinta relación entre la estrella de la telerrealidad y el polémico artista, con quien Amber tuvo sus manos y sus menos durante su etapa juntos. “Claro que tengo sentimientos hacia él, pero no me gusta decir esa palabra porque suena como algo positivo sobre Kanye. Me refiero a que tuvimos nuestras cosas, y eso ha marcado la forma en que me siento sobre nuestra relación”, ha señalado.

