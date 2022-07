Revelan cuáles son los mejores 50 restaurantes del mundo de 2022

La organización World’s 50 Best anunció su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2022. De nueva cuenta un restaurante danés ocupa encabeza la lista.

Geranium, un restaurante ubicado en Copenhague, es el mejor restaurante del mundo de 2022. El restaurante libre de carne, sirve mariscos y vegetales.

Los premios World’s 50 Best Restaurant Awards, son como los premios Oscar de la buena mesa. El año pasado, Geranium del chef Rasmus Kofoed había ocupado el segundo lugar detrás de Noma del chef danés René Redzepi, ambos restaurantes cuentan con tres estrellas Michelin.

América del Sur es reconocida como una potencia culinaria, con ocho restaurantes en la lista. El Central de Lima ocupa el puesto dos de la lista y es reconocido como el mejor restaurante de América del Sur.

Pujol, el restaurante mexicano fundado por el chef Enrique Olvera vuelve a quedar entre los primeros lugares de la lista, ubicado como el quinto mejor restaurante del mundo de 2022.

Quintonil del chef Jorge Vallejo, es otro de los restaurantes mexicanos considerado entre los mejores, ocupando el noveno lugar.

Estados Unidos logró ocupar tres lugares entre los 50 mejores: Atomix en Nueva York (No. 33); Le Bernardin en Nueva York (Nº 44); y SingleThread en Healdsburg, California (No. 50).

El Top 10 de los mejores restaurantes del mundo 2022 incluye:

1. Geranio, Copenhague

2. Centro, Lima, Perú

3. Disfrutar, Barcelona

4. DiverXO, Madrid

5. Pujol, Ciudad de México

6. Asador Etxebarri, Atxondo, España

7. A Casa do Porco, São Paulo

8. Lido 84, Gardone Riviera, Italia

9. Quintonil, Ciudad de México

10. Le Calandre, Rubano, Italia

Geranium, el Mejor Restaurante del Mundo 2022

Geranium, es un restaurante libre de carne que ofrece mariscos y vegetales locales de granjas orgánicas y biodinámicas en Dinamarca y Escandinavia.

El menú de degustación de Geranium ‘Universe’ es de inspiración local y cambia según la temporada. Se lleva a cabo durante un mínimo de tres horas con alrededor de 20 platos que incluyen aperitivos, platos salados y dulces.

“Cada plato es una intrincada obra de arte servida en una vajilla inspirada en la naturaleza”, describe World’s 50 Best.

La organización señala que desde que Geranium se convirtió en el primer restaurante danés en ganar tres estrellas Michelin en 2016, los copropietarios Rasmus Kofoed y Søren Ledet “nunca se han dormido en los laureles, han mantenido el restaurante fresco y emocionante tanto para los clientes habituales como para los comensales del destino”.

La lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un indicador de las tendencias de la gastronomía mundial. Para la selección y votación de los restaurantes, The World’s 50 Best Restaurants tiene un panel 1,080 expertos culinarios.

Los restaurantes número uno de las listas anteriores de World’s 50 Best pasan a formar parte de la lista de lo mejor de lo mejor “Best of the best”.

