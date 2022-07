Niña de 4 años desaparecida en Carolina del Sur fue asfixiada por su hermano; juez le niega una fianza

La Oficina del Sheriff del Condado de Greenville dio a conocer que la búsqueda de una niña en Carolina del Sur que fue reportada por su familia como desaparecida terminó en un trágico descubrimiento: el medio hermano de la menor está señalado como el sospechoso de su muerte.



Los investigadores encontraron el cuerpo de Joanna Lockaby, de 3 años, en un contenedor de plástico en un área boscosa detrás de una casa poco tiempo después de que la menor fue reportada como desaparecida alrededor de las 14:30 horas del martes 20 de julio.



Fue a través de la cuenta de Facebook de la oficina del alguacil que se dio a conocer que: “Ayer por la noche los investigadores arrestaron a William Micah Hester, de 17 años. Los investigadores creen que Hester asfixió a la víctima y contribuyó a su muerte”.



Y agregaron: “Los agentes ubicaron el cuerpo de la víctima en un contenedor de plástico detrás de la casa en la que vivían la víctima junto con Hester, su medio humano”.

Más tarde los agentes informaron que William Micah Hester asfixió a Joanna Lockaby, por lo que fue arrestado y conducido al Centro de Detención del Condado de Greenville donde se encuentra bajo custodia.



La oficia del alguacil no reveló ningún motivo o el tipo de cargos que el adolescente de 17 años podría enfrentar.



“Todavía estamos tratando de descubrir qué condujo a su muerte”, dijo el teniente Ryan Flood quien agregó que se encuentran investigando “Cuál fue el motivo detrás de su muerte, y mucho de eso estará pendiente de la autopsia”.



La familia de Hester y Lockaby estuvo en la audiencia de fianza y señalaron que el acusado es un buen chico.



Entre lágrimas el padre de Hester dijo: “Sé en mi corazón que Micah no haría nada como esto a propósito. Él no conocería a mi hijo y puedo levantar mi mano hacía el Señor y testificar eso. Es un buen chico. Nunca ha estados en problemas. Amaba a su hermana”.



Además, indicó que no sólo sufren por la pérdida de la menor, sino que ahora enfrentar un dolor por su hijo, sin embargo, un juez negó una fianza para Hester.

