Video: Atacan a Lee Zeldin, candidato republicano a gobernador de Nueva York, durante un evento de campaña

Un hombre de 43 años atacó al candidato republicano a gobernador de Nueva York, el representante Lee Zeldin, en un evento de campaña en el norte del estado este jueves por la noche.

Zeldin no resultó herido en el incidente, que ocurrió mientras hablaba frente a un puesto de Veterans of Foreign Wars en Fairport, un pueblo cerca de Rochester, según informó NBC News.

Agreden al congresista y candidato a gobernador de Nueva York, Lee Zeldin, en mitin durante acto de campaña pic.twitter.com/DjY9z7KYlu — Janosik García (@Janosikgarciaz) July 22, 2022

En el video, se ve a Zeldin tomando la muñeca del atacante y deteniéndolo por unos momentos, antes de que otros hombres abordaran al sujeto y lo inmovilizaran en el suelo.

El atacante, identificado por tres altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como David Jakubonis de Fairport, fue sometido por miembros de la audiencia después de que cargó contra Zeldin, informó WHEC-TV.

Ese medio informó que los miembros de la audiencia desarmaron al hombre y lo ataron con bridas que se sacaron de los carteles de la campaña. El sospechoso pudo haber tenido algún tipo de instrumento afilado, según se puede apreciar en el video.

Zeldin escribió un tuit en el que agradeció a todos los que se acercaron después del ataque de esta noche en Fairport. Aseguró que “alguien trató de apuñalarlo en el escenario durante el mitin de esta noche, pero afortunadamente pude agarrar su muñeca y detenerlo por unos momentos hasta que otros lo abordaron”. Thank you to everyone who reached out following tonight’s attack in Fairport. Someone tried to stab me on stage during this evening’s rally, but fortunately, I was able to grab his wrist and stop him for a few moments until others tackled him.— Lee Zeldin (@leezeldin) July 22, 2022

Zeldin, quien representa un distrito del Congreso en el condado de Suffolk, Long Island, está haciendo campaña para destituir a la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

Por su parte Hochul escribió en un tuit: “Aliviada de saber que el congresista Zeldin no resultó herido y que el sospechoso está bajo custodia”. My team has informed me about the incident at Lee Zeldin's campaign event tonight. Relieved to hear that Congressman Zeldin was not injured and that the suspect is in custody. I condemn this violent behavior in the strongest terms possible — it has no place in New York.— Kathy Hochul (@KathyHochul) July 22, 2022

“Condeno este comportamiento violento en los términos más enérgicos posibles: no tiene cabida en Nueva York”, agregó Hochul.

Hochul asumió el cargo el año pasado después de que el gobernador Andrew Cuomo renunciara en desgracia tras las acusaciones de acoso sexual por parte de casi una docena de mujeres.

También lee:

· Qué pasó en las elecciones primarias Colorado, Illinois, Nueva York y otros estados

· Triunfo de Hochul y Delgado aguó esperanza de cambio de liderazgo en el Estado pero defensores de inmigrantes mantendrán pie de lucha

· Neoyorquinos saldrán a votar este martes en las primarias estatales con latinos como protagonistas