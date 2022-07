Niurka está soltera de nuevo: Juan Vidal no buscó a la cubana tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 2

Niurka Marcos está soltera, otra vez. La relación que la cubana inició con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos parece no tener un futuro cercano ni lejano. ¡Niurka dice que no lo quiere ver! La negativa de la actriz se debe a que Vidal no se puso en contacto con ella, una vez se vio eliminado del reality.

Niurka se confesó con las cámaras de Venga La Alegría y ahí dijo que el dominicano y ella se habían prometido buscarse, una vez salieran de La Casa de los Famosos, por esta razón ella dejó Mérida para visitar la Ciudad de México y así poder reunirse con su amado. Esta reunión nunca se llevó a cabo, por la negativa de éste.

La cubana cumplió su promesa de venir, así como también lo hiciera para reunirse con Lewis Mendoza, amigo y aliado del cuarto azul. La amistad de este par, parece que traspasará la pantalla, pero parece que el amor que nació adentro de La Casa de los Famosos, Juan Vidal podría haberlo dejado atrás.

¡Niurka Marcos nos reveló que regresó a la soltería luego de su fugaz romance con Juan Vidal! 😱💔📺 #VLA #SalidaQuieroBailar pic.twitter.com/S1gSIXNs36— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 22, 2022

