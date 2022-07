Madre hispana enfrenta el asesinato de su esposo e hijo asesinados a balazos en Virginia

“Destrozada”, así es como se siente Laura Hernández después de perder a su esposo e hijo asesinados a tiros por un individuo armado que llegó hasta su lugar de trabajo y abrió fuego en su contra.



En entrevista con Telemundo, un compañero del sitio de construcción en el que se dieron los hechos señaló que Adrián Rivera Guzmán, de 48 años, se alejó un par de millas de su puesto de trabajo para colocar botellas con agua la nevera y de pronto alcanzó a escuchar un par de disparos.



También indicó que el hijo de la víctima, Juan Carlos Hernández, de 24 años, llegó hasta el lugar donde estaba su padrastro sin vida y aparentemente peleó con el delincuente; tras el intercambio de golpes el hombre armado le propinó un par de disparos y también terminó sin vida.



“Estoy destruida. Mi hijo y mi esposo fueron asesinados mientras trabajaban. Es tan injusto. No estaban haciendo nada, solo (estaban) trabajando. Es injusto lo que les pasó”, dijo Laura Hernández al sitio antes mencionado.



La desconsolada viuda reveló que ella y su familia salieron de El Salvador para buscar un lugar seguro para vivir ya que en su país natal perdió a dos hijos a causa de la violencia y lo que encontró en Estados Unidos fue una nueva desgracia.



“Eran personas tan encantadoras y trabajadoras. Adrián fue bien educado. Mi hijo era amable, trabajador y responsable. Yo dependía de ellos. Ambos me cuidaban”, dijo Hernández.



Laura Hernández no se quedará de brazos cruzados y busca que la justicia haga su trabajo.



Hasta ahora se sabe que la policía detuvo a Francis Deonte Rose como sospechosos de los asesinatos de Adrián Rivera Guzmán y Juan Carlos Hernández, pero aún no ha sido acusado de la muerte de ambos trabajadores hispanos.



A través de GoFundMe la familia de los hispanos fallecidos han pedido ayuda para poder pagar los gastos funerarios de padre e hijo. Hasta ahora han logrado recaudar $ 2,335.



