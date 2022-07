Niña de 6 años y sus padres fueron identificados tras morir a tiros en un presunto ataque aleatorio en un parque de Iowa

Autoridades lograron identificar a las tres víctimas de un tiroteo, incluyendo una niña de 6 años, mientras acampaban en un parque estatal de Iowa, en un supuesto ataque aleatorio en el que un hombre de Nebraska está señalado, quien luego se suicidó.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa identificó a las víctimas como Sarah Schmidt, de 42 años, Tyler Schmidt, de 42 y su hija de 6 años, Lula Schmidt. Sus cuerpos fueron hallados en la madrugada del viernes en un campamento parque del parque estatal Maquoketa Caves, a unos 290 kilómetros al este de Des Moines, informó ABC News.

Asimismo, las autoridades señalaron que el presunto pistolero, identificado como Anthony Sherwin, de 23 años, fue hallado muerto en una zona boscosa del parque por supuesto suicidio.

La pareja dejó a un hijo de 9 años, de nombre Arlo Schmidt, de acuerdo con el alcalde de Cedar Falls, Rob Green. No quedó claro de momento si el niño estaba con su familia cuando ocurrió el ataque al campamento.

El subdirector de la división de investigación criminal del Departamento de Seguridad Pública, Mitch Mortvedt, le indicó a The Associated Press este sábado que los motivos del ataque no han sido esclarecidos.

“No sabemos qué condujo a esto, qué lo precipitó”, declaró Mortvedt, agregando que por ahora la investigación no ha revelado ninguna interacción temprana entre la familia Schmidt y Sherwin.

Por su parte, el alcalde de Cedar Falls acotó que Sarah Schmidt trabajaba en la Biblioteca pública de Cedar Falls, la cual cerró este sábado al conocerse su muerte.

“Como muchos de ustedes acaban de escuchar la noticia, estoy devastado”, escribió Green en la publicación. “Conocí bien a Sarah, y ella y su familia eran caminantes regulares aquí en el vecindario de Sartori Park. Estaba trabajando con ella esta semana en una presentación de tecnología de la biblioteca pública para el 26 de junio”.

Una página de GoFundMe creada para Arlo ha recaudado más de $53,000 dólares, la cual fue organizada por una prima de la familia.

“Arlo es un chico fuerte, rodeado de familiares y amigos que lo apoyan lo mejor que podemos”, se lee en la descripción de la página, que sostuvo que el fondo ayudará a Arlo a financiar su educación a futuro.

