Ousmane Dembélé se robó el show en amistoso del FC Barcelona ante Juventus al marcar dos golazos y celebrar como Stephen Curry [Videos]

El francés Ousmane Dembélé fue la figura de este martes en el amistoso entre FC Barcelona y Juventus, no solo por haber marcado dos impresionantes golazos sino también por su curiosa celebración que recordó a la estrella de la NBA y de Golden State Warriors, Stephen Curry.

Opacado por el protagonismo del Raphinha en los dos partidos amistosos anteriores, Dembélé saltó a la cancha con la responsabilidad de mostrar al club que su renovación valió la pena y lo hizo apenas sobre media hora de juego cuando recibió un balón por la banda y tras varios regates remató de derecha ante una respuesta débil de Szczsny.

Lo curioso es que tras marcar, el extremo corrió hacia la banda derecha e hizo un gesto con las manos simulando estar durmiendo, mismo gesto que realizó Curry en el sexto juego de la final de la NBA ante Boston Celtics cuando amarraron el trofeo de campeón.

El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales y la cuenta del FC Barcelona aprovechó esto para publicar una instantánea del encuentro donde se aprecia más de cerca la celebración.

A Midsummer Night's Dream pic.twitter.com/eeA6F54N5Y — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2022

Pero no iba a ser la única vez que ‘homenajeara’ a Curry porque seis minutos después volvió a anotar otro gol increíble que esta vez contó con un túnel a Juan Cuadrado y terminó con un remate cruzado de zurda ante la mirada atónita de los presentes en Dallas. BOOM AGAIN! 💥💥 GOAL BARÇA! @DEMBOUZ MAKES IT 2-1! #BarçaJuve 🇺🇸 pic.twitter.com/YSfmQDVd91— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2022

Nuevamente Dembélé “se fue a dormir” pero esta vez al borde del área para celebrar con el resto de sus compañeros.

Aunque el atacante selló un doblete personal no pudo ayudar a conseguir la victoria para su equipo por la igualdad 2-2 que dejó el partido luego de un doblete del italiano Moise Kean para la Juventus.

Ahora el FC Barcelona viajará al Red Bull Arena de Nueva Jersey para enfrentarse al New York Red Bulls el próximo sábado 30 de julio en lo que será el final de su gira estadounidense.

