Natalia Alcocer revela que se sintió manipulada por Ivonne Montero en ‘La Casa de los Famosos’

Natalia Alcoer fue la más reciente eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y ahora que está fuera del programa ha hablado acerca de Ivonne Montero y reveló que en algún momento se sintió manipulada por la actriz mexicana.

Durante una visita a ‘La Mesa Caliente’, el programa de Telemundo, Alcocer expresó sus opiniones acerca de Montero, quien es la primera finalista de la segunda temporada de este reality show y ha recibido gran apoyo del público.

“La verdad es que Ivonne, hace rato lo platicaba en un live, el hecho de que yo no fui grosera, yo no fui nada, simplemente decidí retirarme de una situación donde yo veía que se manipulaba la información, se manipulaban las platicas, manipulaba ella para…”, destacó Alcocer.

“¿A qué te refieres a manipular? Pero su historia de vida es muy dura con su hijita, eso es una verdad, es una realidad”, le dijo Verónica Bastos, una de las conductoras de ‘La Mesa Caliente’.

“Ah no, claro. Y yo le dije, es más, se lo prometí a Antonella que iba a hacer algo que se lo iba a cumplir. Yo la escuché, pero iba y me contaba a mí una cosa y luego iba y contaba otra cosa y luego buscaba los momentos exactos para contar… Entonces a mi no me hacía sentido entonces lo único que decidi fue quitarme de una situación que a mi no me gustaba, porque la neta me quiero más a mi que a Ivonne, y yo no iba a seguir estando en una situación donde me usaban, me manipulaban o algo…”, expresó Natalia Alcocer.

Mientras esto sucede fuera de ‘La Casa de los Famosos’, las tensiones dentro con Ivonne Montero y los demás participantes siguen creciendo. Incluso, Salvador Zerboni salió en su defensa tras algunas palabras acerca de la vida de la mexicana que dijeron Laura Bozzo y Daniella Navarro.

