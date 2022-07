Belinda presume de su verano en un sensual bikini y en compañía de Jared Leto

Belinda publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que posa sensualmente luciendo un lindo bikini en colores claros, desde Olbia, una ciudad de la región de Cerdeña, en Italia. La cantante y actriz de origen español aparece muy angelical, recostada de lo que parece ser una puerta corrediza de un barco, pues en el reflejo se ve el mar y unas montañas.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ tiene un maquillaje muy ligero que resalta las pecas en su rostro y el cabello suelto, con unas ondulaciones naturales hacia las puntas. Esta fotografía de la artista tiene más de 830,000 me gustas en su cuenta de Instagram, red social en la que la conocida ‘princesa del pop latino’ tiene más de 15,4 millones de seguidores.

Después de esa fotografía publicó una serie de imágenes navegando en el mar y en donde aparece también Jared Leto posando con un sombrero de mariachis sobre la embarcación. En esa misma galería también aparece un video de Leto gritando una frase mexicana que le han enseñado, mientras alguien está escalando unas rocas en el lindo paisaje en el que están disfrutando su verano.

Estas imágenes de Leto publicadas por Belinda, pero en donde no aparecen junto, causaron la reacción de muchos de sus seguidores quienes no podían creerlo. “Beli con Jared Leto? GANANDO CÓMO SIEMPRE” y “Beli triunfando como siempre” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace algunos días Jared Leto publicó un video en el que muestra el hermoso paisaje marino en el que está pasando sus vacaciones. Este audiovisual superó los 84,000 me gustas. View this post on Instagram A post shared by JARED LETO (@jaredleto)

