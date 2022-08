Laura Bozzo sale de ‘La Casa de los Famosos’ a una semana de la final

Este 1 de agosto se vivió la última gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ y nadie esperaba que fuera Laura Bozzo quien tuviera que abandonar el reality a tan sólo una semana de la gran final.

Salvador Zerboni, Daniella Navarro, Nacho Casano y Toni Costa eran los habitantes que estaban nominados junto con Laura, sin embargo, la conductora peruana sólo recibió 10% de los votos y, por lo tanto, se convirtió en la doceava expulsada después de 84 días de encierro.

El resto de los porcentajes mostraba al más alto con 31.5%, el segundo lugar obtuvo 24.5%, en tercero se colocó alguien que logró 22.5% de votos y 11.5% fue para quien estuvo muy cerca de los votos que acumuló Bozzo.

“Muy contenta, me siento muy orgullosa de mi participación. De haber podido ser como soy y salir por la misma razón. Porque prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad”, fueron las primeras palabras que pronunció Laura Bozzo tras su salida.

El orden en que volvieron los participantes a la casa fue primero Toni, luego Nacho, le siguió Daniella y por último Zerboni, mismos que ahora conforman el top 5 junto con Ivonne Montero, quien ya había ganado su pase a la final en la prueba de la semana pasada cuando encontró entre 36 cajas de regalo el boleto dorado.

Laura Bozzo no pudo coronarse como líder de ‘La Casa de los Famosos’ y desde la primer semana fue una de las nominadas. Protagonizó un sinfín de polémicas, discusiones, pero también tuvo momentos en el que abrió su corazón frente a las cámaras, hizo travesuras y hasta en más de una ocasión quiso abandonar la competencia, ya fuera por impulsos o por lo complicado que resultaba para ella el encierro.

La historia de Laura en el reality de Telemundo es larga y si bien fue bastante criticada por su carácter explosivo y la forma en que señalaba a los demás participantes, lo cierto es que también hubo quienes la apoyaban y se divirtieron por su paso en el programa.

"Gracias por todo Laura😭", "Gracias por ser como eres! 💯", "Laura merecía estar en la final 💜", "Laura fue quien dio contenido y quien arrasó en las redes, bien o mal, pero ya ganaste Laura", "Laura, gracias por alegrarme con tus ocurrencias, tus tiktoks son únicos, igual no debiste ser la eliminada", "Eres una ganadora absoluta, demostraste ser real y tú siempre 💜", "Por siempre Laura Bozzo la dueña del rating💜", "Nos eliminaron a la reina de los memes 😢", "Ahora sera aburrido😢", "Por culpa de Daniella salió Laura", "Gracias por tantos momentos inolvidables mi Laura 💜😭", es como el público la está despidiendo en redes sociales.

