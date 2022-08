Bad Bunny: “Sigo siendo ese niño soñador”

Bad Bunny se encuentra sumamente contento, no sólo por estar en los primeros lugares de las listas de popularidad con su disco “Un Verano Sin Ti”, sino por compartir créditos con Brad Pitt en la película “Bullet Train”.

En entrevista para “Ventaneando”, el reggaetonero aseguró que tanto su éxito musical como su incursión en el cine son producto del esfuerzo y la dedicación que le ha puesto y confesó que esto es algo que añoró desde que era pequeño.

“Cuando trabajas por ello las cosas se pueden cumplir. Sigo siendo ese niño soñador de Puerto Rico con muchas ganas de triunfar y hacer todo lo que he tenido en mente. Sigo siendo la misma persona, yo no he cambiado en absoluto. Benito es el que soñó todo y ahora que se está logrando sería injusto convertirme en alguien más”, dijo Bad Bunny.

Para finalizar, el intérprete de “Ojitos Lindos” afirmó que, pese a haber estado nervioso antes de comenzar la filmación del largometraje, tanto el director como el propio Brad se encargaron de hacerlo sentir cómodo y asegurarse de que tuviera a su alcance todo lo que necesitara para poder grabar sus escenas.

