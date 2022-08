Ex participantes de ‘La Casa de los Famosos’ no creen en el amor de Daniella Navarro y Nacho Casano

Lo ex participantes de ‘La Casa de los Famosos’ hablaron acerca del confirmado romance que hay entre Daniella Navarro y Nacho Casano, quienes siguen dentro del reality show de Telemundo y ya son finalistas.

En una gala a la que asistieron casi todos los ex participantes, excepto Niurka Marcos, estas personalidades destacaron que no les dan ni el beneficio de la duda a esta pareja que se formó en las últimas dos semanas de la competencia por los $200,000.

“Estoy hablando de Nacho y de Daniella… Eso no se lo cree absolutamente nadie”, exclamó Bozzo, la más reciente eliminada de la competencia, quien ya manifestó sus opiniones acerca del romance entre estos dos.

“Hemos visto a un Nacho distinto, cariñoso como nunca, abierto como nunca, sensible como nunca. ¿Nadie de ustedes le da el beneficio de la duda a Nacho de qué se esté enamorando?”, preguntó Héctor Sandarti, presentador del programa. Todos respondieron con un rotundo no.

En el lugar estaban presentes Laura Bozzo, Natalai Alcocer, Juan Vidal, Julia Gama, Rafa Nieves, Luis ‘Potro’ Caballero, Osvaldo Ríos y Lewis Mendoza.

“Yo le puedo dar el beneficio de la duda a mi hermano Nacho, ¿pero con Daniella?”, dijo Juan Vidal. Asimismo, Lewis Mendoza dijo: “Si él la quiere, él es mi amigo…”.

Hubo un no mucho más rotundo sobre darle el beneficio de la duda a Daniella Navarro, de que esté enamorada. Rafa Nieves aseguró que a la venezolana ya le había afectado el encierro, que ya lleva más de 80 días. “El encierro la afectó y se va a arrepentir”, exclamó Julia Gama sobre la situación.

El inesperado romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano tomó por sorpresa a todos los que siguen dentro del reality show de Telemundo, a los que ya salieron y a los televidentes. Esto dijeron los seguidores del programa en redes sociales:

“Tanto que hablo de Ivón y Ivón siempre se mantuvo al margen”, “AY NOOO YA NO PONGAN A ESTOS DOS POR FAVOR”, “Esto es un show, tienen un guión”, “por fin algo de contenido!!!! Solo Laura empaña el momento a que Sra no vive ni deja vivir”, “NACHO CASANO ES EL PROTAGONISTA DE LA CASAAAA”, “Esto me da risa, es un chiste tremenda estrategia para quedar en la final”, “Una telenovela de la vida real Daniella a la gran final”, “#Nachiella dando contenido en esta semana final dónde quedan puros muebles”, “polos opuestos se atraen, no los separen por favor” y “Nacho la está utilizando de estrategia”.

