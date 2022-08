Mega Millions: Aún no se sabe quién ganó el premio de $1,337 millones de dólares

En el sorteo del Mega Millions del viernes por la noche un (a) ciudadano (a) de Illions se llevó el premio máximo de la Lotería con una bolsa de $1,337 millones de dólares.

Mega Millions dio a conocer los números ganadores: 13, 36, 45, 57 y 67, más la Mega Ball dorada 14, pero no revelaron quién fue el ganador.

El boleto se vendió en una gasolinera Speedway en Des Plaines, aproximadamente a 20 millas al noroeste del centro de Chicago, aunque eso no quiere decir que quien lo compró viva en el barrio.

La Ley de Illions dicta que quien gana arriba de $250,000 puede solicitar el anonimato, pero regularmente las oficinas de la lotería informan cuando el dinero fue reclamado y cómo ha sido solicitado por el ganador, si en partes o en una sola exhibición.

Si el ganador elige la opción de recibir el dinero en un pago recibirá $780 millones, pero en caso de que prefiera dividirlo, entonces recibirá 30 pagos anuales.

El director de la Lotería de Illinois, Harold Mays, ha dicho que: “Este es el premio de lotería más grande jamás ganado en Illinois, y el segundo premio más grande de Mega Millions jamás ganado”.

“Todavía no hemos tenido noticias del ganador. No sabemos si saben o no que han ganado este increíble premio. Así que les decimos a todos nuestros jugadores: revisen sus boletos”, dijo el director Mays luego del sorteo.

La Lotería de Illinois alienta al ganador a que firme el reverso del billete, busque asesoramiento legal y profesional y luego programe una cita con la Lotería de Illinois para reclamar su premio.

Si bien el ganador tiene 12 meses desde la fecha del sorteo para reclamar su premio, solo tiene 60 días desde la fecha del sorteo para elegir la opción de efectivo o pagos anuales. Para obtener más información, consulte el Manual de ganadores de la lotería de Illinois.

La Lotería de Illinois existe para generar fondos esenciales para la educación K-12 en todo el Estado. Aproximadamente 23 centavos de cada dólar gastado en la lotería se devuelven a la educación y buenas causas.

También te puede interesar:

– Ganador de los $1,280 millones de dólares del Mega Millions en Illinois podría permanecer en el anonimato

– Al menos 20 jugadores ganaron $1 millón en histórico sorteo del Mega Millions este viernes; ubican ganadores en NY, California, Texas, Florida y otros estados

– Ganador del premio mayor de $1,280 millones en el Mega Millions reside en Illinois