Dua Lipa es nombrada embajadora de honor de Kosovo, por la presidenta del país, Vjosa Osmani

Vjosa Osmani agradeció el viernes de esta semana en una ceremonia a la cantante, Dua Lipa, quien además es compositora y actriz británica, hija de refugiados albano-kosovares, por todo lo que ha hecho hasta ahora para representar a su país en el mundo.

El jueves Dua Lipa fascinó a sus admiradores en un concierto que dio en Pristina en el festival Sunny Hill, que ella misma fundó en 2018, con su inspirada actuación.

“Deseo agradecer a todos los que vinieron a ver nuestra hermosa Pristina y Kosovo”, los saludó. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Después de que Kosovo en 2008 proclamara la independencia de Serbia, la cantante vivió durante cierto tiempo en Pristina, donde su padre había actuado antes de la guerra (1999) como vocalista y guitarrista en una banda rock. Luego regresó a Londres para continuar con su carrera internacional, pero sin olvidarse nunca de sus orígenes.

