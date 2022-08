Thomas Tuchel sobre el número nueve: Nadie lo quiere porque está maldito

El Chelsea FC comenzó su primera temporada con nuevos dueños, pero con la misma plantilla, salvo algunas salidas y la presencia del Thomas Tuchel en el banquillo. El alemán en esta oportunidad ha conversado con los medios para tocar un curioso tema de su plantel y es que con el adiós de Romelu Lukaku, ningún jugador ha querido utilizar el número nueve porque está maldito.

Se debe resaltar que el belga ha sido la inversión más costosa de los ingleses en su historia, pero no supo adaptarse al club y por diferentes inconvenientes con Tuchel y falta de minutos; decidió retornar a Italia con Inter de Milán:

“La gente me dice que está maldito. No es el caso que lo dejemos libre por razones tácticas sorprendentemente, nadie quiere tocarlo. Todos los que están aquí más tiempo que yo me dicen, ah, ya sabes, tenía el 9 y no marcó y tenía el 9 y tampoco anotó”, comentó Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel sobre el dorsal número 9 en Chelsea: "Está maldito, está maldito, la gente me dice que está maldito. Nadie lo quiso esta temporada" pic.twitter.com/Xk7AFaG5Fn — Fútbol (@Futbool_Fotos) August 6, 2022

“Así que ahora pasamos un momento en el que nadie quiere tocar ese número. También soy supersticioso, puedo entender por qué los jugadores tal vez no lo tocan y tienen otras preferencias”, finalizó el alemán.

En los últimos años Hernán Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín y Álvaro Morata han utilizado el dorsal nueve en el club de Stamford Bridge y los resultados no fueron los esperados en su estadía en Londres.

Con el ejemplo vivo del mismo Romelu Lukaku, el técnico alemán ha respetado la decisión de cada uno de sus jugadores. Ahora, se deberá esperar si vuelven al mercado de fichajes para buscar un atacante de élite, uno de ellos el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, aunque el FC Barcelona no está en la labor de desprenderse de sus servicios.

