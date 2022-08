Matan de un tiro al ocho veces campeón mundial de jiu-jitsu en Brasil: los detalles

El jiu-jitsu brasileño se viste de luto por el asesinato de Leandro Lo. El ocho veces campeón mundial de este arte marcial fue tiroteado en la cabeza, por un hombre con el que discutió en una fiesta en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.

La muerte cerebral se confirmó más tarde en el hospital. Tengan cuidado Fanáticos, el saber pelear poco importa ante un tipo armado.



El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo en el exclusivo Club Sirio, en Sao Paulo, a donde Leonardo había acudido con amigos para disfrutar de una presentación de un grupo de música popular en una fiesta. Apenas tenía 33 años de edad.

De acuerdo con testigos, el deportista discutió por razones desconocidas con un hombre, al parecer ebrio, al que inmovilizó con una llave de brazo típica de artes marciales, en un intento de calmarlo. Una vez se vio libre, el agresor sacó un arma y el propino un tiro en la cabeza al campeón mundial.

Lo llegó a ser transferido a un hospital, donde se le diagnosticó la muerte cerebral. Su agresor, que huyó tras el crimen, fue declarado prófugo pese a que la Policía Militarizada de Sao Paulo informó que ya lo identificó.

“El ídolo de un deporte, Leandro Lo nos deja materialmente. Ofrecemos homenaje y reverencia a quien ayudó e inspira a tantas personas a vestir el quimono en todo el mundo”, informó la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu Deportivo (CBJJE) en un comunicado.

Leandro Pereira do Nascimento Lo fue ocho veces campeón mundial de jiu-jitsu en cinco categorías diferentes. Conquistó cinco títulos de Copa del Mundo de la modalidad, así como ocho títulos en Panamericanos de este deporte.

“El primer título fue la sensación de conseguir ser campeón mundial, y éste ultimo la de aún conseguir ser campeón mundial. Las dos mejores sensaciones de mi vida”, aseguró entonces el luchador en una publicación en sus redes sociales.

El brasileño tenía previsto disputar en los próximos días un campeonato en Estados Unidos, tal como indica Efe.

