Gregorio Pernía ganó “Así se Baila” y ahora vuelve a Telemundo para competir en “Top Chef VIP”: ojo con su sancocho

El actor colombiano Gregorio Pernía disfruta el concurso de “Top Chef VIP”, porque asegura que la cocina delata la personalidad de una persona. “A través de la cocina se conoce mucho a los seres humanos. Lo que comes, lo que presentas, sale qué tiene uno en su cabeza, sale el código postal de uno en la comida, me parece interesante y bonito”, dice el actor colombiana en entrevista con Mezcalent.

Gregorio comparte las claves de su personalidad en su forma de cocinar.

Buen anfitrión:

“Yo soy de una familia popular donde hay que ser buen anfitrión, entonces ver sonreír a la gente me encanta”.

Generoso:

“Y lo mío es abundancia, yo no me preparo una arepa, me preparo diez arepas y quiero que todo el mundo coma”.

Sencillo:

“Me encanta la pasta, yo creo que la pasta también me define en muchas cosas, una pasta sencilla, con mantequilla, perejil, sal y ajo”.

Familiar:

“A través de la comida en el comedor de nosotros hablamos con Luna, con Valentino, nos contamos los proyectos de síntesis”.

Alimenta su relación:

“Yo a mi mujer le cocino, ella come sabroso conmigo: pastas, sopas, y el postre soy yo, ¡jajaja!”.

Siempre con una sonrisa:

“Creo que es importante la energía, el amor que se le ponga, la actitud, que son claves también. Yo le digo a mi mujer que el 70 por ciento de uno debe ser una buena sonrisa y buena actitud. Yo creo que con eso se consiguen muchas cosas, entonces en la cocina también es importante eso”.

Sin perder la paciencia:

“Me gané una competencia (de Top Chef) con un sancocho, y el sancocho me recuerda una época cuando nosotros íbamos al río, con mi mamá, mi papá. Nos íbamos en una camioneta, una camioneta de platón y ahí echábamos una colchoneta y nos íbamos durmiendo en la colchoneta y preparábamos el sancocho con el agua del río y todos nos uníamos a pelar una papa, yuca, plátano, a organizar un pollo encima de las piedras”.

Continía: “Había una unión familiar, entonces saca uno a relucir cuál es su esencia. Yo creo que el ser humano que pierda su esencia pierde todo”.

