Kenan Thompson presentará los Emmy Awards 2022

NBC y la Academia de Televisión han anunciado que Kenan Thompson, de ‘Saturday Night Live’, será el presentador de la entrega 74 de los Emmy Awards.

“Ser parte de esta increíble noche en la que honramos a lo mejor de la comunidad televisiva es emocionante, y hacerlo en NBC, mi familia de cadenas desde hace mucho tiempo, lo hace aún más especial”, dijo Thompson en un comunicado.

El comediante también compartió lo que más anhela y señaló: “Como todos los fanáticos de la televisión, no puedo esperar para ver a las estrellas de mis programas favoritos”.

La ceremonia se transmitirá en vivo por NBC desde el Teatro Microsoft, en Los Ángeles, el próximo 12 de septiembre y, por primera vez, por el servicio de transmisión Peacock.

Esta será la primera vez que Thompson presente los Emmy, aunque ya tiene experiencia como maestro de ceremonias de premios: fue anfitrión de los People’s Choice Awards 2021 y regresó como anfitrión de los Premios NHL 2022 hace poco más de un mes.

El propio Kenan ha sido nominado a un Emmy seis veces, incluso en 2021 obtuvo no uno, sino dos guiños de actuación por sus participaciones en ‘SNL’ y la serie de comedia de NBC, ‘Kenan’.

Kenan ​​Thompson se unió a ‘Saturday Night Live’ en 2003 y tiene el récord del miembro del elenco con más antigüedad en la historia del programa.

Los otros créditos recientes de Thompson incluyen apariciones en la temporada 2 de ‘That Damn Michael Che’ de HBO Max y ‘The Kids in the Hall’ de Prime Video. También fue productor y juez junto a Chrissy Teigen, Jeff Foxworthy y Amanda Seales en ‘Bring the Funny’. View this post on Instagram A post shared by Kenan Thompson (@kenanthompson)

Sigue leyendo: Se revelan las nominaciones a los Emmy Awards 2022

– Barack Obama obtiene su primera nominación a los Emmy Awards por serie de Netflix

– Brad Pitt y Bad Bunny lideran la taquilla de EE.UU. con “Bullet Train”