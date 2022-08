“Es mejor no estorbar”: Carlos Vela ratificó su salida del Tri

El artillero Carlos Vela cada vez está más claro que no tiene ni la más mínima intención de volver a la selección de México, y cada vez que le preguntan por esa posibilidad, responde igual de tajante.

A Vela no le interesa volver a portar los colores del Tri, ni nada que lo relacione con la selección, y eso lo volvió a ratificar en una entrevista con Carlos Hermosillo de Telemundo.

El delantero aseguró que así como no le llama la atención volver a jugar en el combinado dirigido por Gerardo “Tata” Martino, prefiere mantenerse al margen lo más posible.

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones, y todo va acorde con la felicidad, incluyendo dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido la oportunidad de decidir cosas, que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor“, le respondió el futbolista a Carlos Hermosillo.

“Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar al cien por ciento en un lado, es mejor no estorbar“, continuó el atacante de Los Angeles FC.

La meta que se ha trazado Vela es lograr convertirse en campeón de la Major League Soccer (MLS) con su equipo, y trabaja en ello para materializarlo.

Este miércoles se llevó a cabo el Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS, y Vela le anotó el primer gol del partido al minuto tres.

Le puede interesar:

Carlos Vela lanzó advertencia a Gareth Bale: “La MLS no es tan fácil como dicen”

LAFC confirmaron la continuidad de Carlos Vela antes de fichar a Gareth Bale: “Se reanudó por dos años, es jugador designado”

Los mejores pagados: Carlos Vela y Chicharito Hernández ganan una millonada en la MLS