Selena Gomez y Zoe Saldaña filmarán un musical sobre narcotráfico en México

Selena Gomez y Zoe Saldaña filmarán en México un musical sobre narcotráfico, que será dirigido por el creador francés, ganador de la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, Jacques Audiard, y que por ahora lleva el nombre, ‘En busca de Emilia Pérez’.

Se dice que el proyecto tendrá un tono de comedia y abordará la historia de Juan del Monte, un capo de la droga mexicano que se transformará en una mujer para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida.

El papel protagónico lo interpretará la actriz transgénero española, Karla Sofía Gascón, conocida por su participación en la serie de Netflix, ‘Rebelde’.

Por el momento se desconocen los roles de las estrellas estadounidenses, pero se dice que una de ellas dará vida a Rita, una abogada que ayudará al capo a transformarse.

Recientemente, Zoe Saldaña participó en ‘The Adam Project’, una cinta de Netflix protagonizada por Ryan Reynolds. También apareció en ‘Maya y los tres’, película animada inspirada en las culturas mexicanas y caribeñas. Aunado a ello, en los próximos días estrenará ‘From Scratch’, una serie del gigante del streaming.

Por su parte, Gomez sigue cosechando éxitos como actriz y productora, con la serie ‘Only Murders in the Building’. View this post on Instagram A post shared by Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

