Toni Costa no podrá cumplir la promesa que tanto esperaba Adamari López

La conductora Adamari López en días pasados había comentado que esperaba que Toni Costa cumpliera con la promesa que le tenía a la pequeña Alaïa si llegaba a ganar los 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos 2’, palabras que no podrá cumplir, debido a que el pasado lunes nombraron a Ivonne Montero como la triunfadora de la segunda temporada.

“Yo esperando que cumpla, tiene algo que ver con la niña, esperemos que esté ahí“, le comentó la boricua a Jorge Bernal en el programa ‘Hoy Día’.

Sin embargo, todo cambió cuando mencionaron el nombre de la persona que se convertiría en el cuarto finalista porque se trataba nada más y nada menos que del bailarín español, siendo así el primer eliminado de la noche.

En ‘La Casa de los Famosos’ estaban en juego 200,000 dólares donde los participantes se mantuvieron aislados durante tres meses para conocer al ganador. Por ello, el también instructor de zumba no podrá realizar lo que un día mencionó que era llegarle a comprar una casa a su hija.

Alaïa Costa López en diversas oportunidades manifestó lo emocionada que se encontraba por la participación de su padre, a quien también estuvo apoyando por más de 90 días. A su vez, la presentadora de televisión también le prestó la colaboración a su hija para grabar unos videos para sumarle puntos a Toni que al final no resultaron.

“Hola amiguitos, yo soy Alaïa y como saben mi papá Toni está en ‘La Casa de los Famosos’ y lo han apoyado tanto, ya casi termina. Gracias por sus apoyos y síganlo apoyando. El tiempo pasa rápido”, dijo el pasado domingo la pequeña. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La hija de López y el coreógrafo no era la primera vez que hacía estos gestos porque fue a mediados del mes de julio cuando también decidió aplicar la misma estrategia para que su padre lograra llegar hasta el final de la competencia.

Costa con el primer sueldo que llegó a recibir por su participación en el mencionado reality show se lo entregó a doña Carmen, su madre. Todo esto para que ella pudiera cumplir con un tratamiento odontológico que ya le están realizando.

