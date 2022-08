Vanessa Lyon compara su situación legal con la de una reconocida figura de Hollywood

La venezolana Vanessa Lyon ha contado paso a paso lo que ha sido ese proceso de separación que viene atravesando con el conductor de ‘Despierta América‘, Carlos Calderón, y que según el contenido que ella va compartiendo progresivamente en sus redes sociales, pues no se la estaría viendo nada bien en medio de esta compleja situación.

Hace aproximadamente un mes ella reveló en sus historias de Instagram que ya lo había perdido casi todo, al tiempo que movió su celular para mostrar que el puesto que ocupaba su hijo en el vehículo estaba vacío porque deberá pasar cada 48 horas sin él mientras terminan de arreglar todo el proceso legal en los tribunales y se defina la custodia del pequeño León, quien está próximo a cumplir un año de nacido.

Sin embargo, en esta oportunidad la también actriz se viralizó en las redes sociales luego de haber mencionado algo bastante particular en las historias de la red social de la camarita, y es que hizo referencia a que su circunstancia se parece a la de unas reconocidas personalidades de Hollywood quienes también debatían la custodia sus dos primogénitos.

La ex pareja de Carlos resaltó que los hijos siempre deberán permanecer junto a sus madres, por lo que no estaría de acuerdo en tener que debatir la custodia, hecho que le tocó atravesar a Olivia Wilde y Jason Sudeikis, y es que fruto de ese amor nació Otis de 8 años, y Daisy de 5.

Wilde en medio de este conflicto legal que le tocó vivir, salió victoria y se quedó con ambos.

El programa ‘Chisme No Like’ hace algunos días reveló que León le fue entregado a su madre contagiado de covid-19, luego que llegara de un crucero en el que estuvo con su padre. Aparentemente, Calderón no le habría informado a Vanessa que saldría de viaje solo con el niño. View this post on Instagram A post shared by VANESSA LYON | Story Teller (@_vanessalyon)

“Estamos recuperándonos, me lo trajeron con covid del paseo, del viaje con el papá, me contagió a mí y ahorita lo estoy cuidando. Lo único bueno es que lo tengo junto a mí, como debe ser, una madre con su hijo. Yo era súper cuidadosa con mi hijo, siempre cuidé de no exponerlo pero mira lo que pasa con esta situación. Lo bueno es que yo estaba vacunada y eso me da fuerza para poder cuidarlo”, expresó en una reciente transmisión en vivo.

