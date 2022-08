Anciano murió golpeado por tren del que acababa de bajarse en el Metro de Nueva York

Un hombre de 60 años murió cuando tropezó hacia atrás después de bajarse de un vagón del Metro de Nueva York en Queens, y el tren lo golpeó al salir de la estación.

El hombre acababa de desembarcar de un tren de la línea E en la estación Jamaica-Van Wyck alrededor de las 11:30 p.m. del sábado. Estando en la plataforma tropezó y cayó hacia las vías de espalda. Enseguida, el tren lo golpeó fatalmente en la cabeza cuando salía de la estación, reportó New York Post.

El anciano, cuya identidad no fue revelada de inmediato, fue llevado al Hospital Jamaica, pero no pudo ser salvado. No estaba claro qué lo hizo tropezar, dijo una portavoz de la policía.

Fue al menos el segundo accidente fatal en el Metro de Nueva York en menos de una semana, luego de que una operadora de trenes murió en extrañas circunstancias después de que la encontraran inconsciente en las vías del tren en El Bronx, la mañana del miércoles.

En general, este año ha habido una larga lista de situaciones dramáticas en el subterráneo neoyorquino, entre robos, ataques, accidentes, fallecimientos naturales, suicidios, sobredosis fatales, muertes laborales y homicidios.

En particular el pasado abril fue uno de los meses más violentos en la historia del Metro de Nueva York desde su fundación en 1904. El alcalde Eric Adams, cuya campaña electoral se centró en la seguridad pública, ha implementado varias medidas para hacer que el subterráneo sea más seguro, incluyendo desplegar más policías en estaciones y vagones. Pero hasta ahora las muertes siguen en auge.

El pasado julio hubo 57% más criminalidad en el Metro de Nueva York que en el mismo mes de 2021, acotó Fox News. Un contundente 84% de los neoyorquinos cree que las condiciones han empeorado en la ciudad desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, según un sondeo en reciente. La mayoría citó los problemas en el Metro como una de las principales razones del deterioro urbano.