Sigue semana de horror en el Metro de Nueva York: joven mujer se suicidó lanzándose a un tren en Queens

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una joven murió cuando saltó frente a un tren en Queens esta madrugada, continuando una semana muy violenta en el Metro de Nueva York, tras al ataque masivo del martes.

La mujer no identificada, que se cree tenía unos 20 años, fue vista lanzándose en el camino de un tren de la línea 7 que se aproximaba en la estación 40th Street-Lowery Street en Sunnyside, alrededor de las 4:15 a.m. de hoy, dijo la policía.

Fue atropellada por el tren y declarada muerta en la escena. No se sospecha ninguna criminalidad y no está claro si había policías vigilando esa estación, destacó New York Post.

Esta semana ha sido una de las más violentas en la historia del subterráneo neoyorquino, fundado en 1904. El martes, 29 personas resultaron heridas en un crimen mañanero al parecer perpetrado por un atacante solitario, quien baleó y activó al menos dos granadas en un tren en movimiento en Brooklyn. Enseguida el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo, donde ya desde febrero había activado un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia.

Pero la violencia no se detuvo y horas después se reportaron cuatro acuchillados en diversos incidentes en el Metro. La madrugada del miércoles, dos hombres fueron apuñalados durante una pelea en una plataforma de la línea 2 del Metro en 135th St, Harlem. El sospechoso hirió a las víctimas de 19 y 20 años alrededor de la 1 a.m., informó New York Post.

Luego un hombre fue apuñalado en el brazo y la pierna en una estación de la línea 3 en Brooklyn alrededor de las 8:09 a.m. Fue hospitalizado en condición estable, informó Pix11. Media hora más tarde, también el miércoles un adolescente fue acuchillado en el estómago al bajarse del Metro en Queens.

Esos casos de esta semana se suman a una larga racha nefasta de violencia en los últimos años en el transporte público, acentuada en 2022. Las autoridades dicen que el crimen en el subterráneo ha aumentado en promedio 70% en comparación con 2021.

Incluso el nuevo alcalde Adams reconoció en enero que no se sentía seguro viajando en el Metro, a diferencia de una primera declaración que había hecho subestimando la criminalidad en trenes y estaciones.

La violencia no se limita al transporte público pues además 15 personas fueron baleadas esa noche del martes, dos de ellas mortalmente, en calles de Brooklyn y El Bronx.

Busque ayuda