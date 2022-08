J Balvin hace gritar a su madre con una gran sorpresa

J Balvin publicó en su cuenta de Instagram el video de la sorpresa que le dio a su madre, durante una visita que hizo a Medellín. La primera reacción de la mujer tras ver a su hijo fue dar un grito de sorpresa. “¿Qué haces aquí?”, le dijo mientras estaba de pie frente al artista del género urbano, quien poco a poco se fue acercando hasta ella para abrazarla.

Las lágrimas no se hicieron esperar tras el abrazo que se dio en un dormitorio. “SORPRESA MADRE !!Aprovechen cuando puedan sorprender a alguien que amen !! Mi mejor amiga”, fue el mensaje con el que el artista colombiano acompañó este video que ya tiene más de 289,000 ,me gustas en Instagram.

Hace algunos meses la madre de J Balvin atravesó por una situación delicada de salud tras haberse contagiado con covid-19. Alba Mery Balvin, nombre de la mamá de J Balvin, estuvo en la unidad de cuidados intensivos debido al virus.

“No sé ni decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible”, fue parte del mensaje del cantante colombiano hacia sus seguidores, quienes le enviaron su mejores vibras y buenos deseos por la pronta recuperación de su mamá.

Tras el contagio de su madre y el paso por la terapia intensiva J Balvin también tuvo que recibir tratamiento debido al agotamiento que estaba presentando en esos días. “Ahorita estaba en la clínica. Me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, pero estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá”, dijo en una de sus historias de Instagram.

Sigue leyendo: Francisca entrena fuertemente y gana una competencia en el gimnasio

Adamari López se voltea y muestra un pequeño perreo

Christian Nodal no la pasó muy bien mientras Belinda disfrutaba de su cumpleaños

Adamari López fue nombrada ‘Reina del Carnaval’ en Carolina del Norte