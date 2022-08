Liam Hemsworth habría puesto fin a tres años de relación con Gabriella Brooks

Desde su separación y divorcio de Miley Cyrus, el actor Liam Hemsworth mantiene un perfil público muy bajo para escapar del escrutinio mediático que generó semejante culebrón. El hermano de Chris Hemsworth se refugió en su Australia natal e inició una relación sentimental mucho más discreta que la anterior con la joven Gabriella Brooks.

Ese romance habría terminado este verano, después de tres años juntos, y fuentes de su entorno aseguran que la modelo y actriz, de 26 años, está devastada y con el corazón roto. Parece, por tanto, que no ha sido ella quien ha tomado la iniciativa a la hora de finalizar este capítulo de su vida sentimental, pese a que los mismos informantes subrayan que el noviazgo se ha ido deteriorando a causa de sus apretadas agendas profesionales.

“Liam no quería estar tan atado a alguien, y la verdad es que el trabajo no ha dejado de crecer para ambos desde que acabó lo peor de la pandemia“, ha revelado un confidente a la revista InTouch. Teniendo en cuenta una de las pocas declaraciones que ha hecho Gabriella sobre su historia de amor con el intérprete australiano, queda claro que la ruptura no le habrá sentado en absoluto bien.

“Mi relación personal es algo muy importante para mí, algo sagrado. Y siento que estamos en un sector profesional donde hay que exhibir demasiado, por lo que hay cosas que prefiero guardarme para mí. Entiendo el interés [sobre la relación], pero en último término, me imagino que me gusta tener esto solo para mí. Él es genial y su familia también, me siento afortunada de conocerlos“, aseguraba.

