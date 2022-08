Perdona infidelidad de su novio a cambio del pago de una cirugía estética

Una de las cosas que probablemente no puedes dejar pasar por alto o que nunca perdonarías sería ser víctima de una infidelidad, ya que se trata de un acto traición de parte de tu pareja y que por ende, traiciona el principio de cualquier relación y sobre todo del amor.

Sin embargo, hay quienes están atrapados en una relación tóxica y es por ello que perdonan todo lo que les van haciendo sus parejas, sin importar si la situación puede ser denigrante o no, o bien porque se tienen otro tipo de intereses.

Ese es el caso de una usuaria de TikTok identificada como @userg01728011 y la cual está dando mucho de qué hablar y dividiendo opiniones luego de que subiera un clip a dicha red social en donde cuenta cómo es que le perdonó una infidelidad a su novio a cambio de que le pagara una cirugía estética.

La mujer explicó que luego de descubrir la infidelidad de su pareja, lo confrontó y él le pidió una segunda oportunidad, pero ella dudaba de si volvería a engañarla y para perdonarlo, le pidió que le costeara una cirugía estética de nariz.

“Le dije al chico que seguiría viéndolo pero que él tendría que pagar mi operación de nariz que realmente quería porque él me causaba inseguridades y además no quería que mi tiempo se perdiera porque, ¿qué pasa si me engaña de nuevo?”, afirmó la joven.

Y como ella lo intuía, su novio volvió a serle infiel; sin embargo, la joven asegura que no se arrepiente de haberle dado otra oportunidad, pues al menos en esta ocasión ya tenía la nariz que siempre quiso.

Su historia generó revuelo entre la comunidad de TikTok, algunas usuarias le agradecieron por la idea que les dio y aseguraron que la aplicarían la próxima vez que les pase, mientras que otras admitieron que nunca habían tenido tantas ganas de que las engañaran.

Sobre que hizo la segunda vez que la engaño, la joven explicó que hizo que su exnovio le pagara por todos los viajes familiares que hicieron juntos, pues sus padres habían pagado los gastos. En otro video la joven mostró cómo lucía antes de hacerse la operación que le pagó su entonces pareja.

