Salvador Zerboni habla de Daniella Navarro: “Se quedó con su premio de consolación”

Salvador Zerboni salió de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ como el segundo finalista. En ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo conversaron con el actor mexicano sobre la experiencia que vivió dentro del reality show de Telemundo.

Confesó que se sintió decepcionado por no ganar los $200,000 dólares del premio que otorgó el programa y que finalmente se llevó a casa Ivonne Montero, quien ha estado disfrutando de unas lindas vacaciones en las paradisíacas playas de México. El actor señaló que mientras los demás dormían, él estaba trabajando.

No podía ser de otra manera y Salvador Zerboni también habló de Daniella Navarro y la propuesta ‘indecorosa’ que le hizo la venezolana durante una noche en ‘La Casa de los Famosos’. Esto, antes de ella iniciar su relación con Nacho Casano, quienes ya han confesado que están enamorados a través de una publicación de Instagram.

“Horas antes de que ellos comenzaran su relación ella como que se te insinuaba todavía”, le dijo Andrea Meza a Zerboni.

“Todo está grabado, señores, en este programa. Bueno, efectivamente, no te voy a desmentir algo que está grabado. Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Yo siempre la vi como una amiga… Ese día de la paella, ese día vino una propuesta indecorosa. Me gustaría que para que no quedara en boca y suposiciones, me encantaría que hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa. Al final ya se quedó con su premio de consolación”, expresó Salvador Zerboni sobre la relación de Navarro y Casano.

Sigue leyendo: Salvador Zerboni confiesa la última travesura que hizo antes de salir de ‘La Casa de los Famosos’

Nacho Casano pide respeto para su relación con Daniella Navarro: “Estoy muy feliz de estar ahí”

El público opina sobre la relación de Daniella Navarro y Nacho Casano

Toni Costa y su hija Alaïa se reencuentran tras ‘La Casa de los Famosos’