Padre de familia gana $50 mil dólares en la lotería usando números inspirados en sus hijos

Un hombre ganó un premio de Powerball de la Lotería de Missouri usando una combinación de números relacionados con sus hijos. La Lotería de Missouri anunció que el jugador ganó $50 mil dólares el 22 de junio.

El hombre compró el boleto ganador en la calle1727 Catlin Drive, en el poblado de Barnhart, Missouri.

“Trato de elegirlos por mis hijos, porque tengo cinco hijos. ¡Así que funcionó!”, explicó el ganador.

El billete acertó cuatro de los cinco números de bola blanca, así como el número rojo de Powerball. Los números ganadores en ese sorteo fueron: 6, 10, 31, 48 y 56, con un número Powerball de 12.

El ganador no explicó exactamente cómo se relacionan los números con cada uno de sus cinco hijos.

“Fui a la tienda y me dijeron: ‘¡Son $50 mil dólares! ¡Puedes ver aquí y comprobarlo si no me crees!’ Me asusté”, dijo el afortunado padre, de acuerdo con el portal informativo KSDK.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 9:59 de la noche.

