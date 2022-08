Diego Simeone sobre Antoine Griezmann: Espero que se quede, es muy importante

El mercado de fichajes del fútbol del viejo continente aún no ha cerrado y aún no se descartan algunos movimientos en cada uno de los clubes. Uno de ellos es el Atlético de Madrid que parece no contar con la presencia del francés Antoine Griezmann. Sin embargo, el técnico argentino, Diego Pablo Simeone ha reiterado su deseo de mantener al atacante porque es muy importante.

A pesar de que el galo es una estrella consagrada en Europa, el club colchonero ha puesto su permanencia colgando de un hilo, después de haber conseguido su regreso hace poco tiempo, tras su fracaso con el FC Barcelona.

“He hablado muchísimo de él en los últimos tiempos. Es muy completo y conoce lo que queremos, Creo que es adaptable en cuanto a su posición, porque tiene mucha visión de juego. Ojalá que siga con nosotros, yo le tengo mucho aprecio y es muy valioso para el club”, comentó en rueda de prensa el argentino.

Simeone 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐚 Griezmann.



"Ojalá que siga con nosotros por lo importante que es. Es adaptable a otras posiciones y nos permite ser más ofensivo de mitad de cancha para adelante. Tiene visión de juego y trabajo".



✍️ @JLWARRIOR pic.twitter.com/CMgsmWdgQT — Relevo (@relevo) August 20, 2022

Asimismo, una de las razones por la cual los colchoneros de no querer contar con el francés, es que si el atacante juega al menos el 45% de los partidos de la presente campaña, deberán pagarle al FC Barcelona $40 millones de dólares de manera obligatoria.

Por otra parte, también está el interés de traer a Cristiano Ronaldo, aunque este sería un fichaje muy complicado al tratarse de un futbolista que tiene pasado con el Real Madrid; a pesar de esto, la llegada del luso sigue siendo una verdadera ilusión.

“Lo mejor para los entrenadores sería que el mercado se cerrara cuando empieza la temporada. Esperar que siga abierto complica la labor. Hasta que no se cierre el mercado, los jugadores estarán inquietos. Cuando termine el mercado empezará otro capítulo y ahí veremos quien puede jugar y quien o no“, finalizó el argentino.

De esta manera, se deberá esperar que decisión toma el Atlético de Madrid en los próximos diez días cuando cierre el mercado de fichajes, pero lo que si está claro es que el “Cholo” Simeone quiere contar con el “Principito” para lidere su delantera.

