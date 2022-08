Imparables: Real Madrid dictó cátedra y con sólida goleada venció al Celta de Vigo [Videos]

El Real Madrid celebró este sábado por todo lo alto al vencer como visitante 1-4 al Celta de Vigo de manera contundente, en lo que representó el primer partido del conjunto español sin el mediocampista Casemiro que fue fichado esta semana por el Manchester United.

A pesar de la baja del propio Casemiro, el francés Aurelien Tchouameni cubrió su posición de una manera casi perfecta y hasta colaboró con una asistencia para un gol de Federico Valverde, en una fiesta donde también marcaron Karim Benzema (p), Luka Modric y Vinicius Jr.

Y fue Benzema el que anotó apenas a los 15 minutos con un penal que cobró de manera efectiva para su primer tanto en la presente temporada, pero 10 minutos después fue Iago Aspas el que igualó las acciones también con un lanzamiento desde los once pasos.

Benzema scores his first LaLiga goal of the season 📈🔥 pic.twitter.com/cxC0XXlfNg — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

Luego de la igualdad de Aspas el partido cayó en un letargo pero tuvo que ser el motor del Madrid, Luka Modric, el que se abrió paso para destrabar el encuentro con un tiro colocado desde fuera del área que dejó como estatua al guardameta argentino Agustín Marchesín. LUKA MODRIC FROM OUTSIDE OF THE BOX💥 pic.twitter.com/LnThHLIHnr— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

Con el partido más abierto el propio Modric se dejó ver nuevamente por Balaídos para ponerle una exquisita asistencia que Vinicius Jr. definió con bicicleta incluida para el 1-3. THE BALL FROM MODRIC. THE FINISH FROM VINICIUS.



WHAT A GOAL BY REAL MADRID 🔥 pic.twitter.com/WXoqJwDC0Q— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

El cierre de la noche española lo puso Federico Valverde definiendo una contra comandada por Tchouameni para cerrar la goleada del Real Madrid. This Real Madrid counter-attack launched by Tchouameni 🔥 pic.twitter.com/TUNc9e7AEl— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

Sobre el final Eden Hazard tuvo la posibilidad de cobrar otro penal que le cedió Benzema pero su disparo fue detenido por el guardameta rival. Hazard misses the pen minutes after subbing on 😬 pic.twitter.com/TR7buxdvmq— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

De esta manera el Real Madrid consigue su segunda victoria de la presente temporada y viajará el próximo domingo 28 de agosto a Barcelona para enfrentar al Espanyol.

También te podría interesar: