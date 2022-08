Hispano ‘Cucho’ Hernández rompe la MLS con doblete ante Atlanta y ya son ocho goles en nueve partidos [Videos]

El colombiano Cucho Hernández sigue protagonizando actuaciones sobresalientes en la MLS y, con su doblete marcado este domingo al Atlanta United en un empate 2-2, lleva ya ocho goles en nueve partidos de la MLS.

Fichado por el Crew procedente del Watford por poco más de $10,000,000 dólares, lo que supone el fichaje más caro de la MLS, Cucho debutó con cuatro goles en sus primeros tres partidos y lleva ahora cuatro en los últimos tres encuentros.

El colombiano, de 23 años, lideró con sus goles la momentánea remontada del Crew, que había recibido el golazo del 0-1 de la mano del argentino Santiago Sosa, con un derechazo desde fuera del área.

Cucho, exdelantero de Huesca, Mallorca, Getafe y Watford, igualó en el 65 al rematar un centro raso del costarricense Luis Díaz y completó la remontada en el 72 con un potente zurdazo liberado dentro del área. A beautiful team move and Cucho finishes it off 🙌#Crew96 | 1-1 pic.twitter.com/T5OxXLQ41U— The Crew (@ColumbusCrew) August 22, 2022 Will Sands making it happen. Cucho making them pay 🤑#Crew96 | 2-1 pic.twitter.com/kysjvQfmCK— The Crew (@ColumbusCrew) August 22, 2022

Sin embargo, un cabezazo del mexicano Juan José Sánchez Purata a quince minutos del final, en una acción originada en un saque de esquina, determinó el definitivo 2-2. Otra vez nos da un gol crucial 👏



Como te quiero, @JuanjoPurata14 🇲🇽😍pic.twitter.com/RxKH3LNgdn— Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) August 22, 2022

El Crew es séptimo en el Este, la última posición que vale un billete para la postemporada, mientras que el Atlanta es penúltimo.

