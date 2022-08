Karina Banda celebró por todo lo alto su cumpleaños acompañado de sorpresas

La conductora Karina Banda el pasado 21 de agosto estuvo de celebración por un gran motivo, pues se trataba de su cumpleaños número 34, y es que según compartió en sus redes sociales tuvo la dicha de poder estar con sus seres queridos más cercanos.

“34 vueltas al sol. Agradecida de poder celebrar un año más de vida junto a mi familia y sintiendo tanto amor y cariño. Un cumpleaños muy especial en el que fuimos consentidos con una cena privada del Celebrity Chef, que viajó desde California para cocinarnos”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

La familia pudo disfrutar de platos exquisitos porque degustaron filet de mignon, gazpacho mexicano y también unas deliciosas tostadas de camarones, que dejaron encantados a todos los que asistieron a esta importante celebración de la presentadora de televisión.

Edson Banda (hermano) sorprendió a la mexicana con algo que ella definitivamente no esperaba, y es que no podía dejar de hacer este día más importante porque él de hecho ha demostrado en su cuenta personal de Instagram lo que Karina significa para él. Por ello, decidió llevarle unos mariachis para hacer de esta ocasión algo mucho más especial.

“PD: @edsonbandaf me sorprendió con mariachi ¡TE AMO hermano!“, en las historias de la red de la camarita quedó registrada su cara al momento de ver este regalo tan especial.

“Felicidades Karina, disfruta tu día”, “Feliz cumple Kari. Muchas bendiciones”, “Que solo lo bonito te abrace y se quede contigo”, “Te amo hermana!! Felicidades, que cumplas muchos más”, “Te mereces solo lo mejor y lo más hermoso como tú”, “Feliz cumpleaños, Kari, llenos de magia y sorpresas”, fueron algunos de los comentarios en el post. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

Sin duda esta nueva “vuelta al sol” viene recargada de cosas maravillosas no solo para ella, también para su compañero de vida Carlos Ponce porque ya tienen un nuevo hogar en Monterey, México, que compraron recientemente y ya se encuentra acondicionado para vivir.

Además, la conductora también en este nuevo año de vida ya manifestó su deseo por querer convertirse en madre e ir incrementando la familia que tiene con su esposo, y es que fue en una entrevista que ofreció a TVyNovelas cuando dijo que incrementarán la tarea cuando estén en Turquía por las grabaciones de ‘Enamorándonos, La Isla’.

