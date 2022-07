Con un outfit playero: Karina Banda aseguró que está “enamorada” de Puerto Rico

La presentadora Karina Banda llegó la semana pasada a Puerto Rico debido a que tuvo que cumplir con compromisos laborales. La mexicana ya había dado a conocer que tendría la oportunidad de ser una de las conductoras durante la ‘Noche de las Estrellas” de los Premios Juventud que realizaron el jueves.

Luego de trabajar, la ganadora de seis premios Emmy en compañía de su esposo se tomaron un tiempo para dar un recorrido por la isla y así llevarse la mejor experiencia antes de volver a su hogar. Por ello, manifestó que ya ha visitado varios sitios, al tiempo que destacó que se siente “enamorada” con todo lo que vio.

“‘LA ISLA’ me tiene enamorada’. Pero qué paraíso es Puerto Rico, hoy me sentí toda una boricua visitando dos lugares paradisíacos, Palomino y el cayo Icacos… Me faltó culebra porque el mar estaba muy picado pero ya tenemos otra excusa para volver”, fueron las palabras con las que acompañó la foto que compartió la esposa de Carlos Ponce en su cuenta oficial de Instagram.

A su vez, la comunicadora social también recibió muchos mensajes halagadores por la vestimenta tropical que llevaba puesta, pues lució unos lentes de sol, un traje de baño blanco y un pareo, mientras su cabello estaba cubierto por una pañoleta. Además, aprovechó para pedir orientación para visitar nuevos lugares.

“Mañana seguimos de turistas pero por carretera…¿Alguna recomendación?“, finalizó diciendo la mexicana en el mencionado post.

“Qué bello Kari, que lo estén disfrutando! El encanto de la isla y Carlos como el mejor guía”, “Me alegra tanto que te disfrutes la isla”, “Qué linda Kari, todo te queda bello”, “Vayan al oeste de la isla, los atardeceres son increíbles”, “Mi Kari hermosa, qué guapa estás. Te extraño”, “Qué disfrutes, bienvenida”, “Qué belleza, no hay como el Mar Caribe”, fueron algunas de las recomendaciones que pudo recibir la pareja que estaba descansando unos días.

Este lunes compartió una historia en su cuenta personal de la camarita que decía: “Bye, bye. Gracias por todo”, al tiempo que colocó una bandera de Puerto Rico, lo que indica que ya está de regreso a su domicilio.

Te puede interesar:

· Karina Banda hará sus maletas y viajará a Puerto Rico por un nuevo compromiso laboral

· Karina Banda explicó cómo fue el proceso de elaboración de su vestido de novia para la ceremonia religiosa

· Karina Banda y Carlos Ponce están muy emocionados por su nuevo “bebé” y lo presentarán dentro de poco