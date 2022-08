¿La cantante Rosalía perdió sus cejas en Sao Paulo?

Foto: David Becker / Getty Images for LARAS

La cantante y compositora española Rosalía asistió a una fiesta privada posterior a su actuación en directo en Sao Paulo, Brasil. A su llegada al recinto se topó con unos cuantos fans y así también la captó la prensa. Los fotógrafos que la esperaban lograron tomarle una imagen directa al rostro, que expuso la ausencia de cejas.

Parece que éstas fueron maquilladas con la intención de desaparecerlas del rostro, para poder crear otras más delgadas con el delineador.

Rosalía estuvo dando en concierto en Brasil. / Foto de Grosby Group

Entendemos que este look ha sido tomado sólo para los tour, porque en su Instagram vemos que sus cejas están intactas. Hay señalar que no a muchos de sus fans les ha gustado este look y muchos sí que la están criticando aseverando que se ve más fatal que bien sin cejas.

Previo a este concierto Rosalía estuvo presentándose en México, país al que llevó “Motomami Tour”. “Quiero que sepáis que estoy muy ilusionada de tocar aquí en la Ciudad de México. (…) Es muy fuerte para mí tocar aquí por primera vez y ver esto lleno de 100.000 personas que me tenéis el corazón ‘robao'”, dijo Rosalía al público, que recibió estas palabras con gritos y aplausos según reportó EFE.

