¿La amante de Gerard Piqué es una bomba sexy que vende contenido erótico por OnlyFans?

La figura de Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. El central del Barcelona, que todavía no ha debutado de manera oficial en lo que va de temporada, ha sido objeto de críticas porque, a solo meses de haberse separado de Shakira, ya presume de su nueva pareja en públicos.

La chica del video responde al nombre de Dani Fae , 🤐 investiguen mejor … pic.twitter.com/x3A69Tb8oc — Y Siilgado 🦂 (@YuraSilgado05) August 24, 2022

Durante estos últimos días, la prensa especializada se ha encargado de difundir imágenes -falsas- de Clara Chia Martí, la nueva pareja de Piqué. De hecho, muchos medios llegaron a reseñar que esta joven hizo un video sexy mientras bailaba “Te Felicito”, el último éxito de Shakira.

No obstante, todo se trata de una confusión. La mujer de la que se han hecho eco -irresponsablemente- en las redes sociales se hace llamar Dani Fae y vende contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans. De hecho, ella misma se encargó de desmentir estas noticias falsas. Esos programas faranduleros no saben ni donde están parados. Clara chia Marti no es la que muestran en fotos. Esa es una modelo sexual q se llama Dani Fae. No sean ridiculos. Shakira es mas linda que la amante de piqué pic.twitter.com/8gQBeYH9Ww— Milena (@milenaopina) August 24, 2022

“Esta no soy yo, por favor, reporten. Esta es la cuenta real… Es una locura”, indicó la modeló erótica este miércoles, mediante unos stories. Allí hizo captura de pantalla a la cuenta de Instagram falsa que usó sus fotos y videos para hacerse pasar por la que sería la nueva conquista de Piqué. Esa no es clara chia es Dani fae pic.twitter.com/U9jdAYP2WL— Annie (@midrizzo) August 23, 2022

¿Quién es Clara Chia Martí?

La verdadera Clara Chia Martí tiene 23 años de edad y estudia Relaciones Públicas. La catalana trabaja para Gerard Piqué en la empresa Kosmos Global Holding. De hecho, tiene cierto parecido con Shakira.

Los dos se habrían conocido en un bar, mientras el futbolista estaba acompañado de su excompañero Riqui Puig. Aparentemente, ella eliminó sus perfiles en las redes sociales para proteger su identidad.

👀 Por cierto, @hola publicó nuevas fotos de la "amante" de Piqué, en lo que parece ser una boda.



En efecto, no es la misma muchacha que la mayoría de los medios digitales estaban exhibiendo. pic.twitter.com/sYATc7kje0— Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) August 24, 2022

También puedes leer:

– Nuevas fotos de Gerard Piqué con la “sustituta” de Shakira: abrazos y caricias en medio de una boda

– ¿Cómo fue la reacción de Shakira cuando vio las fotos de la nueva conquista de Gerard Piqué?

– A dos meses de la separación con Piqué: Shakira y sus hijos prefieren el béisbol en lugar del fútbol