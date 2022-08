¿Shakira se burla de Gerard Piqué y de Clara Chía Martí con este mensaje?: “Afortunada en el amor”

“Lucky in Love” dice la gorra con la que Shakira dejó que los fotógrafos la captaran en Barcelona. Según informaron algunos medios en redes sociales, este mensaje podría ser una indirecta muy directa para Gerard Piqué, quien desde hace un par de días ha dejado el anonimato para decirle al mundo que en efecto él ya dejó a Shakira atrás y ahora disfruta de las mieles de un nuevo amor en los brazos de Clara Chía Martí.

¿Shakira se burla de Gerard Piqué y de Clara Chía Martí con este mensaje? La verdad, es que nadie tiene una respuesta correcta para este cuestionamiento. Lo único que tenemos claro es que existe un viejo refrán que dice: “desafortunada en el juego, afortunada en el amor”, lo cual aquí podría también decirse en viceversa y quedaría: “desafortunada en el amor, afortunada en el juego”. Éste bien podría ser el caso de Shakira, y es que nadie puede negar que al final del día, ella no necesita de la ayuda económica de Piqué para mantenerse a sí misma o a sus hijos. Ella bien puede con todo esto y más, ya que su fortuna es mayor a la de su ex. Mientras que la de Shakira supera los $300 millones, la de Piqué apenas supera los $50 millones.

Después del éxito que ha tenido su última canción: “Te Felicito”, Shakira sabe que a nivel laboral está atravesando un buen momento, mientras que en el amor le está yendo fatal. Piqué, por su parte, cuenta una historia diferente. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Al defensa central del FC Barcelona nada le está saliendo bien a nivel laboral, muchos lo quieren fuera de su equipo y hasta ha dejado de ser titular. Su imagen está muy dañada por sus viejos escándalos con la Liga, y más aún por cómo terminó su compromiso con Shakira. Pero en el amor, ¡vaya que parece que todo le está saliendo excelente!, dizque. View this post on Instagram A post shared by La Zona (@radiolazona)

Lee más de Shakira aquí:

Sasha y Milan abrazan a Shakira, así es como ellos no permiten que su mami pierda la sonrisa

Ven a la novia de Gerard Piqué y dicen: “Razón tiene Karol G… no te dejan por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”

Shakira reaparece “destrozada” tras el escándalo del supuesto embarazo de la novia de Gerard Piqué