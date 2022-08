Una sola dosis de alcohol es suficiente para cambiar el cerebro para siempre, según investigación

El consumo de alcohol tiene múltiples efectos negativos en el cuerpo a corto y largo plazo. Una nueva investigación revela que una sola dosis de alcohol es suficiente para modificar el cerebro de manera permanente.

Un equipo de investigación de la Universidad de Colonia y las Universidades de Mannheim y Heidelberg encontró que la intoxicación con etanol en dosis única provoca cambios neuronales agudos y duraderos en el cerebro.

Las investigaciones en modelos de ratones y moscas de la fruta y encontró cambios inducidos por el etanol en dos áreas: la dinámica mitocondrial y el equilibrio entre las sinapsis en las neuronas.

Los escáneres cerebrales de ratones que habían estado intoxicados por primera vez mostraron “cambios duraderos” en la forma en que sus neuronas se comunicaban. En las moscas se observaron cambios similares.

Los ratones y las moscas de la fruta mostraron un mayor consumo de alcohol y recaídas en el alcohol más adelante en la vida.

“Es notable que los procesos celulares que contribuyen a un comportamiento de recompensa tan complejo se conserven en todas las especies, lo que sugiere un papel similar en los humanos”, dijo la profesora Dra. Henrike Scholz en un informe sobre el estudio. “Podría ser un posible proceso celular general esencial para el aprendizaje y la memoria”, agregó Scholz.

El estudio “La intoxicación con etanol en dosis única provoca cambios neuronales agudos y duraderos en el cerebro” ha aparecido en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

“Estos mecanismos pueden incluso ser relevantes para la observación en humanos de que la primera intoxicación por alcohol a una edad temprana es un factor de riesgo crítico para la posterior intoxicación por alcohol y el desarrollo de la adicción al alcohol”, explicó Scholz.

Estudios previos también han encontrado que el consumo de alcohol aun en cantidades moderadas puede afectar al cerebro. Una sola cerveza al día puede envejecer tu cerebro dos años, cuanto más se bebe mayor es la pérdida de volumen cerebral, según revela un estudio recién publicado en la revista Nature.

Beber cuatro unidades de alcohol al día se asoció con el efecto de envejecimiento del cerebro por 10 años.

