Alyson Hannigan recibió $16 millones de dólares por una mansión en Encino

La actriz estadounidense Alyson Hannigan ha logrado vender una mansión en Encino, California, por $16 millones de dólares.

Hannigan puso en venta esta propiedad a inicios de julio de este año por $18 millones de dólares y aunque recibió menos del precio esperado aún significa una ganancia importante, pues ella pagó en 2016 solo $7.95 millones de dólares por el lugar.

Esta mansión fue construida en 2001 por el arquitecto Peter Tolkin y en su historia ha sido parte de varias producciones como ‘Fractured’, ‘Marvel’s Agents of SHIELD’, ‘Fun with Dick and Jane’, ‘This is Us’ y un comercial de Hyundai con Kevin Hart.

La casa principal tiene una extensión de 7,605 pies cuadrados distribuidos en cinco habitaciones, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala multimedia, oficina, gimnasio y otras comodidades.

La cocina destaca por ser amplia y por tener alacenas color azul verdoso. También tiene encimeras de granito y está equipada con electrodomésticos de alta gama.

En toda la casa destacan las paredes completas de cristal que dejan ver el exterior del lugar. También es llamativo que el terreno está rodeado de grandes árboles.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para 10 vehículos y una casa para huéspedes con todas las comodidades necesarias.

Al exterior hay extensas áreas verdes con piscina, área de spa, jacuzzi, terraza, jardines, huerto, cancha de tenis y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Alyson Hannigan es una reconocida actriz que ha trabajado en producciones como ‘How I Met Your Mother’ (‘Cómo conocí a tu madre’), ‘American Pie’ y ‘Buffy the Vampire Slayer’.

Pocos días después de poner en venta esta mansión de Encino, la actriz pagó $6.7 millones de dólares por una mansión ubicada en Santa Mónica. Esta propiedad tiene una extensión menor a la que vendió pero sí cuenta con todos los lujos y comodidades necesarias.

