Carlos Rivera dedica desgarradoras palabras de despedida a su padre: “¿Cómo soltar a mi mejor amigo?”

El mundo del entretenimiento y la música quedó en luto luego de conocerse la muerte del padre de Carlos Rivera, don José Gonzalo Gilberto Rivera, la noche de este sábado 27 de agosto. La noticia fue confirmada por el gobierno de Huamantla, Tlaxcala (México), tierra que lo vio nacer.

“Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”, escribió en redes sociales Salvador Santos, presidente municipal de Huamantla.

Los primeros reportes indicaban que José Gonzalo sufrió un infarto, que fue atendido por el personal médico de forma oportuna, pero poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Aunado a eso, ahora Carlos Rivera reapareció y habló sobre el Parkinson que tenía su padre y lo hizo en una desgarradora publicación en la que también se despidió con emotivas palabras de quien fuera su “mejor amigo” y “fan número uno”.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?” Carlos Rivera

“A mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció”, compartió Carlos en Instagram.

“Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”, destacó.

En lo que serían sus primeras declaraciones por el deceso de su amado padre, Carlos Rivera finalizó expresando cómo lo deja esta irreparable pérdida.

“Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Carlos Rivera (@_carlosrivera)

