IRS llama a contribuyentes y empresas a proteger datos fiscales y financieros ante temporada de huracanes e incendios forestales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) hizo un llamado a todos para desarrollar un plan de preparación para emergencias o, si ya tienen uno, actualizarlo para 2022, ya que Septiembre es el Mes Nacional de Preparación.

Con el apogeo de la temporada de huracanes acercándose rápidamente y la amenaza continua de incendios forestales en muchos lugares, el IRS recuerda que lo mejor es estar preparados y prevenidos, por lo llama a individuos, organizaciones y empresas, a tomar las siguientes medidas:

– Asegurar y duplicar documentos fiscales y financieros esenciales.

– Crear listas de propiedades.

– Saber dónde encontrar información una vez que ocurre un desastre.

Después de un desastre, tener los documentos actualizados y otra información disponible puede ayudar a las víctimas a solicitar el alivio disponible del IRS y otras agencias.

La asistencia por desastre y el alivio de emergencia pueden ayudar a los contribuyentes y las empresas a recuperarse financieramente del impacto de un desastre, especialmente cuando el gobierno federal declara que su ubicación es un área de desastre mayor.

El IRS recomienda a los contribuyentes a guardar los documentos originales críticos dentro de contenedores impermeables en un espacio seguro. Estos incluyen declaraciones de impuestos, certificados de nacimiento, escrituras, títulos, pólizas de seguro y otros elementos igualmente importantes.

Además, sugiere pedirle a un pariente, amigo u otra persona de confianza que conserve copias duplicadas de estos documentos en un lugar fuera del área de desastre potencialmente afectada.

La agencia de impuestos señala que si los documentos originales están disponibles solo en papel, intente escanearlos a un formato de archivo digital y guardarlos en una ubicación digital segura, como una aplicación de almacenamiento basada en la nube.

El IRS recuerda que es importante mantener un inventario detallado de su propiedad y contenido comercial. Los contribuyentes pueden tomar fotos o videos para registrar sus posesiones, pero también deben escribir descripciones que incluyan el año, la marca y los números de modelo, cuando corresponda. Después de que ocurre un desastre, este tipo de documentación puede ayudar a respaldar las reclamaciones de seguros o beneficios fiscales.

Para los empleadores, sugiere utilizar proveedores de servicios de nómina y verificar si su proveedor tiene una fianza fiduciaria para proteger al empleador contra un posible incumplimiento del proveedor.

Es posible que se requiera la reconstrucción de registros después de un desastre a efectos fiscales, para obtener asistencia federal o reembolso del seguro. La mayoría de las instituciones financieras pueden proporcionar estados de cuenta y documentos electrónicamente, una opción que puede ayudar en el proceso de reconstrucción. Para obtener consejos sobre la reconstrucción de registros, visite Reconstrucción de registros del IRS.

Después de una declaración de desastre federal, el IRS puede posponer varios plazos de presentación y pago de impuestos o proporcionar otro alivio. Para obtener una lista de las localidades que califican para el alivio y detalles sobre el alivio disponible, visite la página web del IRS Tax Relief in Disaster Situations o Around the Nation en IRS.gov.

El IRS identifica a los contribuyentes ubicados en el área de desastre cubierta y aplica automáticamente alivio de presentación y pago. Esto significa que los contribuyentes cuya dirección de registro del IRS se encuentra en el área de desastre no necesitan comunicarse con el IRS para obtener una desgravación fiscal por desastre.

Además, muchos contribuyentes que viven fuera del área del desastre también pueden calificar para el alivio. Esto incluye aquellos que ayudan con el alivio del desastre y los contribuyentes cuyos registros necesarios para cumplir con una fecha límite de presentación o pago pospuesta durante el período de alivio, se encuentran en el área del desastre. Las personas y empresas elegibles ubicadas fuera del área del desastre pueden solicitar ayuda llamando a la línea directa de desastres del IRS al 866-562-5227.

Para obtener más información sobre el Mes Nacional de la Preparación, ingrese aquí.

También te puede interesar:

– IRS llama a contribuyentes que no han presentado su declaración de impuestos 2021 a aprovechar deducciones y beneficios a los que tienen derecho

– IRS anuncia exención de multas para ciertas declaraciones de impuestos de 2019 y 2020 debido a la pandemia

– IRS anuncia aumento de tasas de interés que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre