La Tierra Media despierta: Prime Video lanza “The Lord of The Rings: The Rings of Power”

Prime Video llevó a México la premier exclusiva de la serie “The Lord of The Rings: The Rings of Power”, en esta visita hicieron acto de presencia los protagonistas de esta historia, con quienes pudimos disfrutar de los dos primeros capítulos de esta magnífica producción.

Nuestros ojos vieron el despertar de la Tierra Media. Nos encontramos también con personajes conocidos y entrañables en su juventud plena: Galadriel y Elrond crecieron ante nuestros ojos. También vimos a un antiguo enemigo y sus aliados, Sauron y sus orcos.

En medio de todo este reencuentro nos topamos también con maravillas no vistas, solo mencionadas y relatadas en las primeras películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y es que en los dos primeros capítulos los fans podrán ver en su completa y total gloria el reino de Moira, grandes minas construidas por los enanos en el mundo de Tolkien.

Por su estreno conversamos con Patrick McKay, productor de “The Lord of The Rings: The Rings of Power” con Prime Video, quien nos dijo que lo más importante de este proyecto era respetar la historia y visión del creador de este mundo, J. R. R. Tolkien. Otro punto importante es que al final del día, la serie no nace con la intención de competir con el trabajo que realizó Peter Jackson con las primeras tres películas. Ésta te permite adentrarte en el mundo de The Lord of the Rings hayas o no visto los filmes que arrasaron con la taquilla del mundo del cine y si nunca leíste los libros ésta también te presenta la oportunidad idónea de hacerlo, si es que así pretendes conocer o tener noción de qué va toda esta historia en esencia.

Esta es una de las imágenes que se podrán disfrutar en el segundo capítulo. Foto de Lord Of The Rings: Rings of Power. Cortesía de Amazon Studios

Personajes entrañables también aparecen en el firmamento de Los Anillos del Poder. El mundo de los Hobbits surge en este despertar de la Tierra Media de Patrick McKay, en donde conoceremos a la pequeña Nori, alguien a quien hay que ponerle mucha atención por la posible incidencia que tendrá en el destino de su pueblo y de otros personajes que a futuro podrían ser relevantes para la comunidad del anillo de Frodo.

Los actores que forman parte de este gran proyecto no sólo están emocionados por el recibimiento que podrá tener este trabajo, sino porque recibieron el llamado y lograron el papel que probablemente marcará la carrera de muchos de ellos. Algunos como Ismael Cruz Córdova, originario de Puerto Rico, darán mucho de qué hablar, ya que él es uno de los primeros elfos que no presenta una imagen como la que vimos representada por Legolas -Orlando Bloom-: rubio de piel blanca y ojos claros. View this post on Instagram A post shared by Prime Video (@primevideo)

Ismael, como lo llaman todos en el set, nos confesó que antes de recibir la llamada que anunciaba que el papel era suyo, llevaba ya una racha de puros rechazos. La vida del actor está construida sobre la base de muchas negativas, con el anhelo de la aceptación. Conversando con Patrick McKay y recordando lo dicho por Ismael entendemos que la producción se esmeró por encontrar a personas que realmente nacieron para darle vida a los personajes que aquí veremos aparecer por vez primera, como es el caso del puertorriqueño, quien interpreta a Arondir. Al verlo en la Tierra Media entendemos que en efecto él es un elfo en toda regla, y es que sí… en esta historia los elfos vivirán junto a los hombres, no necesariamente mezclados, porque están ahí para vigilar el posible renacer de Sauron.

Como Ismael está sin duda Sophia Nomvete, una “reina” en todo este proyecto. Ella es una princesa en el reino de Moira, su nombre en la ficción es Disa, esposa del príncipe Durin IV, hijo del rey de los enanos, amigo íntimo de Elrond, príncipe y futuro rey de los Elfos. La actriz está feliz y agradecida por formar parte de esta serie, ya que no sólo reconoce el éxito del pasado, sino la importante oportunidad que tienen entre sus manos, para que antiguos fans retomen la historia y que nuevos también así se formen con ellos. View this post on Instagram A post shared by Prime Video (@primevideo)

Personalmente como fan de las cintas de Jackson y lectora de Tolkien puedo decir que esta producción no sólo merece ser vista, sino también aplaudida. Porque si bien es cierto Patrick McKay ha respetado todo lo que sabemos y hemos visto hasta hoy de esta trama, también lo es el hecho de que hay aquí una historia muy bien contada, que merece ser vista y que bajo ningún concepto está compitiendo con lo que se ha hecho hasta hoy, es por si misma una historia nueva que presenta las bases de lo que todos vimos en la narración de Bilbo, Frodo, Sam, Merry y Pippin que juntos formaron la comunidad del anillo liderada por Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli.

