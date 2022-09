Entregan caja llena de reptiles vivos en residencia de Nueva York por error

Varios reptiles pequeños vivos fueron entregadas por error a una residencia en un pueblo al norte de la ciudad de Nueva York.

“No hace falta decir que el destinatario se sobresaltó bastante cuando abrió la caja”, escribió la policía de Port Chester en Facebook.

La policía recibió la llamada sobre los reptiles poco después del mediodía del sábado pasado. Publicaron una foto más tarde de tres lagartijas de color oscuro en un gran contenedor blanco.

Se desconoce si habían más reptiles que no estaban en la foto. “Si perdiste tus lagartijas o iguanas, las tenemos en el departamento de policía”, escribieron los agentes en su página de Facebook.

Dijeron que retuvieron a los animales hasta que un santuario de animales local pudiera recogerlos para su custodia.

La posesión de reptiles no venenosos es legal en Nueva York y el envío de estos animales está permitido por el Servicio Postal de Estados Unidos.

Sin embargo, la policía no informó si los reptiles procedían de una fuente legal.

Reptiles en Nueva York

El pasado 6 de agosto, un reptil de 5 pies fue entregado a los funcionarios del condado Suffolk en Long Island (NY) por un captor que ya no podía cuidarlo, informaron las autoridades.

El caimán, apodado “Zachary”, fue entregado a la policía del Departamento de Conservación Ambiental del estado Nueva York (NYSDEC) y a la Sociedad para la prevención de la crueldad hacia los animales (SPCA) del condado Suffolk, según las autoridades.

El propietario, cuya identidad no fue revelada, compró el reptil fuera del estado, no tenía un permiso estatal para poseerlo legalmente y descubrió que ya no podía cuidarlo, según Roy Gross, jefe de la SPCA de Suffolk.

