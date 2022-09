Grandes estrellas del deporte mundial se rinden ante Serena Williams en su última noche en el tenis

Desde este viernes 2 de septiembre el tenis mundial no será lo mismo. Se retiró la considera mejor atleta de la disciplina, y considerada de las mejores en cualquier deporte, como es Serena Williams al ceder en el duelo de la tercera ronda del US Open contra la australiana Ajla Tomljanović.

Con lágrima de felicidad, como ella lo describió, se despidió de su público en el Arthur Ashe Stadium: “Todo comenzó por mis padres. Gracias Venus, no habría Serena sin ti”. Esa dedicatoria a su hermana mayor fue de lo más emotivo de su despedida.

Estuvo 186 semanas consecutivas en el puesto 1 del ranking, se colgó 4 medallas olímpicas de oro, levantó 23 Grand Slams, conquistó 367 partidos Grand Slams, se alzó con 6 US Open y cerró con 73 títulos en su carrera en singles.

Una deportista de su talante deja un legado imborrable que sacude las fibras de deportistas de otras disciplinas más allá del tenis. Todos, rendidos a la reina de Estados Unidos

Derek Jeter: “¡Ha sido un placer ver la grandeza! ¡Felicidades Serena!”

It’s been a joy watching greatness! Congrats Serena!— Derek Jeter (@derekjeter) September 3, 2022

Tiger Woods: “Serena Williams eres literalmente la mejor dentro y fuera de la cancha. Gracias por inspirarnos a todos a perseguir nuestros sueños. ¡Te amo hermanita!”. .@serenawilliams you’re literally the greatest on and off the court. Thank you for inspiring all of us to pursue our dreams. I love you little sis!!!!!!— Tiger Woods (@TigerWoods) September 3, 2022

Juan Martín del Potro: “Simplemente GOAT. Única. Gracias Serena Williams. Te amamos” Simply the 🐐. Unique.

Thank you @serenawilliams

We love you 💙#USOpen2022 #Serena— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 3, 2022

Nadia Podoroska: “Simplemente, #Serena. GRACIAS” Simplemente, #Serena



GRACIAS 🙏#USOpen pic.twitter.com/T3PuHukJPw— Nadia Podoroska (@nadiapodoroska) September 3, 2022

Deyna Castellanos: “Tú creaste un camino en el Deporte Femenino que espero seguir. Queen Deyna no es posible sin tu inspiración. gracias #GOAT”. You created a path in Women’s Sports that I hope to follow. Queen Deyna is not possible without your inspiration. Thank you #GOAT#Serena @serenawilliams @nike— Deyna Castellanos (@deynac18) September 3, 2022

