Jane Fonda se siente más fuerte al luchar contra el cáncer por tercera vez

Jane Fonda ha asegurado que se siente “más fuerte que desde hace muchos años” mientras lucha contra el cáncer por tercera ocasión.

La actriz dijo al abordar públicamente su último diagnóstico por segunda vez que también se había sentido profundamente conmovida y animada por las expresiones de amor de sus fans, tras revelar la semana pasada que le habían diagnosticado un linfoma no hodgkiniano.

En una larga publicación en su blog oficial, la estrella de ‘Grace and Frankie’ aseguró que comenzó su tratamiento de quimioterapias hace tres semanas y que, a pesar de haber luchado contra la enfermedad en dos ocasiones anteriores, le habían asegurado que era “muy tratable”.

“Me han conmovido y levantado el ánimo todas las muestras de cariño y apoyo desde que hice público que me habían diagnosticado un linfoma de células B no hodgkinianas. Mi más sincero agradecimiento a todos. Los mensajes de amor y apoyo significan el mundo para mí”, expresó.

La estrella, de 84 años, recalcó que se trata de un cáncer muy tratable y que la medicina ha avanzado tanto, incluso, en la forma en que se administran los medicamentos a los pacientes.

“Lo haré bien. Hoy, a unas 3 semanas de mi primera sesión de quimioterapia, debo decirles que me siento más fuerte que en años” Jane Fonda

“El médico me dijo que el mejor antídoto contra el cansancio que puede provocar la quimioterapia es moverse. Caminar. Y he estado caminando. Muy temprano, antes de que el calor récord haga acto de presencia. También haciendo ejercicio”, señaló Jane.

Fonda también compartió un video de YouTube en el que aparecía haciendo sentadillas contra una gran pelota verde mientras sostenía un par de mancuernas.

“Como dije en mi declaración de la semana pasada, soy dolorosamente consciente de que el trato de primera categoría que recibo no es algo con lo que todo el mundo pueda contar en este país y lo considero una parodia. No es justo y seguiré luchando por una sanidad de calidad para todos“, indicó.

También dijo que está comprometida con su trabajo “frente a la urgente crisis climática, causada por los combustibles fósiles”, y añadió: “aunque la mayoría de nosotros sabemos que los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis climática, muchos no saben que las emisiones de combustibles fósiles también causan cáncer, así como otros problemas de salud importantes como defectos de nacimiento, leucemia infantil, ataques cardíacos, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares y nacimientos prematuros… no tiene por qué ser así. Está en nuestras manos cambiar esto y pienso hacer todo lo que esté en mis manos para conseguirlo. Este cáncer no me va a disuadir“.

La actriz ganadora del Globo de Oro y gurú del fitness anunció que volvía a tener cáncer el 2 de septiembre pasado, después de haberse sometido ya tranquilamente a seis meses de quimioterapia. Pero dijo sentirse afortunada por haber sido diagnosticada con una forma tratable de la enfermedad.

En 2010, Jane fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una lumpectomía en noviembre. Luego, en enero de 2018, se le extirpó un tumor canceroso del labio inferior y se le extrajo un premelanoma de la piel.

