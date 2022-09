Arrestan en Vietnam a vendedor de fideos que publicó un video imitando a Salt Bae

Un vendedor de fideos vietnamita que realizó un video viral en el que parodia a Salt Bae fue arrestado acusado de propaganda antiestatal.

El contenido publicado por el vendedor de fideos de 38 años fue considerado como material que distorsiona las pautas y las políticas del partido gobernante de Vietnam. El Partido Comunista suele ejercer enérgicas medidas contra los críticos sus gobernantes.

“Vietnamese authorities regularly define any comment they don’t like as ‘propaganda against the state’, making #Vietnam one of the most thin-skinned governments in the region when it comes to public criticism" says @hrw as noodle seller Bui Tuan Lam is hauled away by authorities. pic.twitter.com/teMsth9Oq9

