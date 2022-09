Ataque a batazos: pasajero gravemente herido en el caótico Metro de Nueva York

Un hombre quedó gravemente herido después de que un dúo lo golpeara brutalmente con un bate y un trozo de madera en una estación del caótico Metro de Nueva York.

La víctima no identificada discutió con los otros dos hombres dentro de la estación 57th Street – 7th Avenue en Midtown, al sur de Central Park, alrededor de las 4:30 a.m. del jueves, dijeron las autoridades. No está claro el motivo de la disputa.

La discusión se volvió violenta cuando uno de los hombres golpeó a la víctima en la cabeza con un bate varias veces, dijo la policía. El otro sospechoso supuestamente lo agredió con una tabla de madera.

La víctima no identificada fue llevada al Weill Cornell Medical Center, donde estaba en estado crítico con un traumatismo craneal severo hoy viernes. Los sospechosos salieron corriendo de la estación y no han sido capturados, dijeron las autoridades.

NYPD divulgó anoche imágenes de los sospechosos caminando juntos en la acera. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este año ha habido una larga lista de situaciones dramáticas en trenes MTA, entre robos, ataques, accidentes, fallecimientos naturales, suicidios, sobredosis fatales, muertes laborales y homicidios.

Esta semana un ladrón armado murió electrocutado huyendo de la policía al caerse en el Metro en El Bronx.

El alcalde Eric Adams, cuya campaña electoral se centró en la seguridad pública, ha anunciado varias medidas para hacer que el subterráneo sea más seguro, incluyendo desplegar más policías en estaciones y vagones. Pero hasta ahora el crimen sigue en auge.